 Barriletes gigantes honran la memoria de los guatemaltecos
Nacionales

Barriletes gigantes honran memoria de los guatemaltecos que descansan en paz

La tradición de los barriletes gigantes tiene 125 años y ha sido transmitida de generación en generación.

Compartir:
La tradición de los barriletes gigantes cumplió 125 años este año, según los organizadores del evento., EFE/Mariano Macz
La tradición de los barriletes gigantes cumplió 125 años este año, según los organizadores del evento. / FOTO: EFE/Mariano Macz

Docenas de barriletes gigantes, unas estructuras hechas de papel de seda de colores y bambú que pueden medir hasta 18 metros, volaron el pasado sábado en Santiago Sacatepéquez, en una tradición que se celebra cada 1 de noviembre y que mezcla espectáculo con espiritualidad en el Día de los Santos. La fabricación de los coloridos barriletes, generalmente redondos y multicolores, lleva hasta cinco meses de preparación, como contó uno de los participantes en el evento, Marlon Patzán, miembro del grupo de creadores denominado Tinamit.

"Es la primera vez que participamos", relató este sábado, al mismo tiempo que afirmó estar "muy orgulloso de nuestro esfuerzo y también de nuestro dolor de cabeza a la vez" por lo complicado que resulta la creación del barrilete. Patzán explicó que la construcción del mismo se hizo "con ideas de todos los integrantes del grupo", compuesto por casi 20 personas, y representa a "los antepasados, los animales y el escudo de los billetes" monetarios en Guatemala.

El evento reúne a cientos de personas que cada 1 de noviembre elevan los barriletes en honor a quienes van al más allá. El mismo tiene lugar en los municipios de Sumpango y Santiago Sacatepéquez, ambos del departamento de Sacatepéquez, ubicado unos 50 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

Debido a la trascendencia de esta tradición en Guatemala, en diciembre de 2024 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció a la elaboración de los barriletes como "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

También lea: Conmemoran el Día de los Santos con procesión en Canalitos

Conmemoran el Día de los Santos con procesión en Canalitos

Fieles católicos de Canalitos, zona 24, conmemoraron el Día de Todos los Santos con una procesión en dirección al cementerio local.

Barrilete que van de generación en generación

"La técnica ancestral de creación de los barriletes gigantes ha sido transmitida como una expresión de identidad y espiritualidad", recordó de igual manera el gobierno guatemalteco.

De igual forma, miembros de la Policía Nacional Civil crearon en Santiago Sacatepéquez un barrilete "en honor a sus héroes caídos", según reza la artesanía trabajada por sus agentes.

La primera edición del festival tuvo lugar hace 125 años, de acuerdo a las autoridades, y desde 1978, los elaboradores de barriletes son motivados por medio de un concurso de tres categorías que premia los diseños y conceptos más novedosos.

La categoría más grande es la de barriletes que tienen entre 10 y 20 metros de tamaño, según la organización.

Con información de la agencia EFE.

En Portada

Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025

01:07 PM, Nov 02
Recuperan jaguar melánico que escapó de colección privadat
Nacionales

Recuperan jaguar melánico que escapó de colección privada

09:57 AM, Nov 02
Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapant
Internacionales

Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapan

12:00 PM, Nov 02
Mundial 2026: Ciudad de México garantiza excelencia como organizadort
Deportes

Mundial 2026: Ciudad de México garantiza "excelencia" como organizador

10:10 AM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalLluviasSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos