Conmemoran el Día de los Santos con procesión en Canalitos

La Pastoral de Religiosidad Popular de Canalitos, zona 24 capitalina, compartió que durante la tarde de este sábado 1 de noviembre de 2025 celebraron una procesión con la consagrada imagen del Señor Sepultado, para conmemorar el Día de Todos los Santos Difuntos. En sus redes sociales, la organización religiosa calificó como "histórica" la actividad que salió de la Parroquia Nuestro Señor Jesucristo de Esquipulas, ubicada en el parque central.
Asimismo, el vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó el recorrido que tuvo como destino el cementerio de la localidad. Los organizadores publicaron que la procesión se celebró "en conmemoración de nuestros fieles difuntos".
Un agradecimiento a nuestro guía espiritual, el padre Banner por hacer posible este acontecimiento tan especial y a todo el pueblo católico de Canalitos por su acompañamiento", expresaron los católicos en las redes sociales.
Asimismo, la organización religiosa destacó las ofrendas florales y las alfombras que otros fieles ofrecieron durante el recorrido.
Canalitos recuerda una promesa de Dios
En su alegoría, el anda del Señor Sepultado de Canalitos destacó el pasaje bíblico de Juan 11:25-26, en el que Jesús dio una esperanza positiva en medio de la muerte.
El que cree en Jesús, aunque muera vivirá", fue la declaración que llevaba el anda en su sección frontal.
Hombres y mujeres compartieron el espacio como fieles cargadores en el turno de honor, cuando el anda salió del templo en dirección al campo santo de la localidad. Previamente, en la mañana, las autoridades religiosas desarrollaron una solemne misa en honor a todos los Santos.