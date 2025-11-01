CC ampara a los diputados de oposición y ordena sesionar

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a los diputados de la oposición en el Congreso de la República este sábado 1 de noviembre de 2025, ordenando que se retome una moción privilegiada en sesión del próximo martes 4 de noviembre. En la agenda de la sesión ordenada por la alta corte se tiene programada la elección del primer secretario de la Junta Directiva del Congreso.
El pasado martes 28 de octubre se vivieron momentos de tensión porque no se logró ningún avance en el proceso de elección de primer secretario. Durante la sesión, el diputado Herman Echeverria Casado, de la bancada Vamos, manifestó su enojo porque la diligencia no se pudo efectuar por falta de quórum.
Durante la sesión de ese día, el diputado Herman Otoniel Echeverría Casado, del partido Vamos y representante del distrito de Alta Verapaz, hizo señas obscenas, hacia la Junta Directiva, tras la decisión del presidente del Congreso, Nery Ramos. El legislador que presentó la moción privilegiada para incluir ese punto fue el diputado Sergio Celis.
Sin embargo, la congresista Laura Marroquín solicitó una revisión del quórum y al no contar con el número necesario, Ramos decidió concluir la sesión del día. Ahora, el Organismo Legislativo debe retomar el tema el próximo martes a las 14:00 horas, por orden de la CC.
Con información de la periodista Dayana Rashón, de Emisoras Unidas FM