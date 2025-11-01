 CC ampara a los diputados de oposición y ordena sesionar
Nacionales

CC ampara a los diputados de oposición y ordena sesionar

La CC ordenó al Congreso de la República retomar la elección del primer secretario de la Junta Directiva.

Compartir:
Foto: Archivo
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a los diputados de la oposición en el Congreso de la República este sábado 1 de noviembre de 2025, ordenando que se retome una moción privilegiada en sesión del próximo martes 4 de noviembre. En la agenda de la sesión ordenada por la alta corte se tiene programada la elección del primer secretario de la Junta Directiva del Congreso.

El pasado martes 28 de octubre se vivieron momentos de tensión porque no se logró ningún avance en el proceso de elección de primer secretario. Durante la sesión, el diputado Herman Echeverria Casado, de la bancada Vamos, manifestó su enojo porque la diligencia no se pudo efectuar por falta de quórum.

Durante la sesión de ese día, el diputado Herman Otoniel Echeverría Casado, del partido Vamos y representante del distrito de Alta Verapaz, hizo señas obscenas, hacia la Junta Directiva, tras la decisión del presidente del Congreso, Nery Ramos. El legislador que presentó la moción privilegiada para incluir ese punto fue el diputado Sergio Celis.

Sin embargo, la congresista Laura Marroquín solicitó una revisión del quórum y al no contar con el número necesario, Ramos decidió concluir la sesión del día. Ahora, el Organismo Legislativo debe retomar el tema el próximo martes a las 14:00 horas, por orden de la CC.

Con información de la periodista Dayana Rashón, de Emisoras Unidas FM

PNC implementa el “Plan de las Flores y de Todos los Santos”

Los agentes de la PNC se concentran en cementerios y lugares de alta afluencia por el Día de Todos los Santos.

En Portada

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemala

02:58 PM, Nov 01
Video: Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacíficot
Nacionales

Video: Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacífico

02:51 PM, Nov 01
Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurora

02:45 PM, Nov 01
Bailarina deleita con su belleza en concierto de Ricardo Arjonat
Farándula

Bailarina deleita con su belleza en concierto de Ricardo Arjona

09:16 AM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados Unidos#64VueltaaGuateLluviasFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos