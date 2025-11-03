 Ingreso de turistas a Guatemala aumentó más de un 7% en 2025
Ingreso de turistas a Guatemala aumentó más de un 7% en 2025

Aproximadamente 2.4 millones de turistas ingresaron al país en los primeros nueve meses del año.

La Catedral de San José, en Antigua Guatemala. Foto: EFE
Antigua, el destino obligatorio de miles de turistas al visitar Guatemala

Guatemala registró un incremento del 7,24 % en el ingreso de turistas entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según las estadísticas oficiales difundidas este lunes.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) publicó en su portal de internet que, en los primeros nueve meses de este año, visitaron el país 2.404.990 turistas.

Esta cifra supera en 162.448 visitantes a los 2.242.542 que llegaron a Guatemala durante el mismo periodo de 2024, lo que equivale a un 7,24 %.

Según las cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo, las principales regiones emisoras de turistas son Centroamérica, con un total de 1.488.944 visitantes, seguida de América del Norte, con 602.453.

Por países, El Salvador se mantiene como el principal emisor con 1.097.643 turistas a nivel centroamericano, seguido por Estados Unidos con 490.287.

El ente rector del turismo guatemalteco detalló que solo en septiembre visitaron el país centroamericano 220.474 turistas, lo que representó un alza del 6 % en relación con el mismo mes de 2024.

Guatemala cerró 2024 con un total de 3.037.282 visitantes, de los cuales el 77 % fueron turistas (visitantes que pernoctan) y el 23 % excursionistas (visitantes del día).

En 2024, el turismo creció un 15 % respecto a 2023, equivalente a 387.310 llegadas más. Las regiones de Centroamérica y Norteamérica fueron las principales emisoras, con el 60 % y el 27 % del total, respectivamente.

Para el cierre de 2025, las autoridades guatemaltecas han proyectado recibir más de 3,4 millones de visitantes, lo que supondría un incremento de entre el 12 % y el 13 % respecto al año anterior.

