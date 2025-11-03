OEA abordará proyecto de declaración de apoyo a la democracia en Guatemala

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este miércoles 5 de noviembre una sesión ordinaria para considerar un proyecto de declaración en apoyo a la democracia y el orden constitucional en Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por la entidad internacional, el acercamiento se desarrollará a las 10:00 horas EDT (14:00 GMT), en el salón Simón Bolívar, sede de la OEA, en Washington, Estados Unidos.
Durante la reunión, los Estados miembros también recibirán el informe sobre la hoja de ruta para la estabilidad y la paz liderada por Haití y analizarán el impacto del huracán Melissa en el Caribe.
Esto ocurre luego que el pasado jueves, 30 de octubre, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo de la OEA con el objetivo de analizar las graves amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala.