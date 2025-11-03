 Dos motoristas chocan de frente en Retalhuleu
Nacionales

Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleu

Motoristas y menores involucrados en choque frontal en Retalhuleu.

Compartir:
Video revela momento exacto del choque de motociclistas en Retalhuleu., Captura de pantalla video X.
Video revela momento exacto del choque de motociclistas en Retalhuleu. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que dos motoristas chocaron de frente en la entrada de la colonia El Pedregal, zona 6 de Retalhuleu. En las imágenes se observa que un motociclista, que transportaba a dos menores de edad, circulaba correctamente por su carril.

Segundos después, otro motorista, que aparentemente intentaba rebasar a un tuc-tuc, invadió el carril contrario y colisionó de frente con la motocicleta que llevaba a los menores. El impacto fue violento y ambos motociclistas y sus acompañantes quedaron sobre el asfalto.

En el video se escuchan los gritos de los menores y cómo varios vecinos corren a socorrerlos. Las motocicletas sufrieron daños considerables. Aunque no se reportaron fallecidos, se presume que los involucrados quedaron con golpes graves. El accidente habría ocurrido la noche del 2 de noviembre pasado.

Vecinos auxiliaron a los tripulantes de las motocicletas  

El operativo de auxilio incluyó la asistencia inmediata de los vecinos, quienes reaccionaron al escuchar los gritos de los menores y ayudaron a garantizar que recibieran atención. Las imágenes dejan en evidencia la magnitud del impacto y los riesgos de la conducción imprudente, especialmente al rebasar sin la debida precaución.

Como dato adicional, otro video viral muestra un accidente de motociclistas en Jalapa, Nicaragua, donde dos mujeres perdieron el control al cruzarse un perro en la vía. Pese al aparatoso accidente, ambas resultaron con raspones y golpes leves, aunque sus motocicletas sufrieron daños importantes.

“¡Ay, me morí!”: motoristas protagonizan aparatoso accidente en Jalapa (VIDEO)

Cámara capta brutal accidente de dos mujeres que se conducían en motocicleta.

En Portada

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Moralest
Nacionales

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Morales

01:11 PM, Nov 03
José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemalat
Deportes

José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemala

01:23 PM, Nov 03
Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadast
Nacionales

Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadas

10:18 AM, Nov 03
Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleut
Nacionales

Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleu

11:46 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos