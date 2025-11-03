Dos motoristas chocan de frente en Retalhuleu

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que dos motoristas chocaron de frente en la entrada de la colonia El Pedregal, zona 6 de Retalhuleu. En las imágenes se observa que un motociclista, que transportaba a dos menores de edad, circulaba correctamente por su carril.
Segundos después, otro motorista, que aparentemente intentaba rebasar a un tuc-tuc, invadió el carril contrario y colisionó de frente con la motocicleta que llevaba a los menores. El impacto fue violento y ambos motociclistas y sus acompañantes quedaron sobre el asfalto.
En el video se escuchan los gritos de los menores y cómo varios vecinos corren a socorrerlos. Las motocicletas sufrieron daños considerables. Aunque no se reportaron fallecidos, se presume que los involucrados quedaron con golpes graves. El accidente habría ocurrido la noche del 2 de noviembre pasado.
Vecinos auxiliaron a los tripulantes de las motocicletas
El operativo de auxilio incluyó la asistencia inmediata de los vecinos, quienes reaccionaron al escuchar los gritos de los menores y ayudaron a garantizar que recibieran atención. Las imágenes dejan en evidencia la magnitud del impacto y los riesgos de la conducción imprudente, especialmente al rebasar sin la debida precaución.
Como dato adicional, otro video viral muestra un accidente de motociclistas en Jalapa, Nicaragua, donde dos mujeres perdieron el control al cruzarse un perro en la vía. Pese al aparatoso accidente, ambas resultaron con raspones y golpes leves, aunque sus motocicletas sufrieron daños importantes.