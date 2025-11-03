Motoristas protagonizan aparatoso accidente en Jalapa

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el angustioso momento en que dos jóvenes que viajaban en motocicleta sufren un fuerte accidente en Jalapa, departamento de Nueva Segovia, Nicaragua. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad evidencian que ambas mujeres se desplazaban a exceso de velocidad cuando un perro se atraviesa inesperadamente en la vía, provocando que pierdan el control y caigan violentamente sobre el pavimento. Ninguna llevaba casco de seguridad.
Tras el impacto, la conductora, visiblemente desorientada y adolorida, logra ponerse de pie y grita desesperadamente:
¡Ay, me morí! ¡Ay, me morí! ¡Muchachos, me morí!".
Su acompañante también se levanta rápidamente e intenta calmarla, mientras la mujer continúa llorando y asegura que siente que se desmaya. Segundos más tarde, vecinos de la zona escuchan los gritos y corren en su ayuda.
Medios locales no han informado sobre el estado de salud del perro que se atravesó a las motociclistas durante el accidente.
¿Cuál es el estado de salud de las mujeres?
Según medios locales, pese al aparatoso accidente, ambas jóvenes resultaron únicamente con raspones y golpes leves, sin heridas graves. La motocicleta sí presentó daños considerables.
El incidente ha generado comentarios sobre la importancia del uso de casco y la conducción responsable. Autoridades y organismos de tránsito recuerdan que el casco reduce hasta en un 70 % el riesgo de muerte o lesiones severas en accidentes motociclistas. Además, recomiendan mantener una velocidad moderada, evitar distracciones y estar atentos a peatones y animales en zonas rurales.
En caso de una caída similar, expertos aconsejan mantener la calma, revisar si hay heridas abiertas, evitar moverse bruscamente si se sospecha una fractura y solicitar atención médica. Para tranquilizar a una persona en crisis nerviosa, es fundamental hablarle con serenidad, facilitarle respiración lenta y evitar que caiga en pánico.