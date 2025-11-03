 Motoristas protagonizan aparatoso accidente en Jalapa
Viral

"¡Ay, me morí!": motoristas protagonizan aparatoso accidente en Jalapa (VIDEO)

Cámara capta brutal accidente de dos mujeres que se conducían en motocicleta.

Compartir:
Accidente en motocicleta., Captura de pantalla video X.
Accidente en motocicleta. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el angustioso momento en que dos jóvenes que viajaban en motocicleta sufren un fuerte accidente en Jalapa, departamento de Nueva Segovia, Nicaragua. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad evidencian que ambas mujeres se desplazaban a exceso de velocidad cuando un perro se atraviesa inesperadamente en la vía, provocando que pierdan el control y caigan violentamente sobre el pavimento. Ninguna llevaba casco de seguridad.

Tras el impacto, la conductora, visiblemente desorientada y adolorida, logra ponerse de pie y grita desesperadamente:

¡Ay, me morí! ¡Ay, me morí! ¡Muchachos, me morí!".

Su acompañante también se levanta rápidamente e intenta calmarla, mientras la mujer continúa llorando y asegura que siente que se desmaya. Segundos más tarde, vecinos de la zona escuchan los gritos y corren en su ayuda.

Medios locales no han informado sobre el estado de salud del perro que se atravesó a las motociclistas durante el accidente.

¿Cuál es el estado de salud de las mujeres?

Según medios locales, pese al aparatoso accidente, ambas jóvenes resultaron únicamente con raspones y golpes leves, sin heridas graves. La motocicleta sí presentó daños considerables.

El incidente ha generado comentarios sobre la importancia del uso de casco y la conducción responsable. Autoridades y organismos de tránsito recuerdan que el casco reduce hasta en un 70 % el riesgo de muerte o lesiones severas en accidentes motociclistas. Además, recomiendan mantener una velocidad moderada, evitar distracciones y estar atentos a peatones y animales en zonas rurales.

En caso de una caída similar, expertos aconsejan mantener la calma, revisar si hay heridas abiertas, evitar moverse bruscamente si se sospecha una fractura y solicitar atención médica. Para tranquilizar a una persona en crisis nerviosa, es fundamental hablarle con serenidad, facilitarle respiración lenta y evitar que caiga en pánico.

En Portada

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el áreat
Nacionales

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el área

07:19 AM, Nov 03
Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericana

07:42 AM, Nov 03
Trump cree que los días de Maduro en Venezuela están contadost
Internacionales

Trump cree que los días de Maduro en Venezuela "están contados"

08:45 AM, Nov 03
Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletost
Farándula

Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletos

08:24 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos