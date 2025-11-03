 Video del rescate de jaguar en San Juan Sacatepéquez
Nacionales

Video capta momento en que especialistas localizan y rescatan a jaguar que escapó en San Juan Sacatepéquez

Imágenes inéditas muestran el rescate del jaguar melánico en San Juan Sacatepéquez.

Compartir:
Recate de jaguar en San Juan Sacatepéquez. , Captura de pantalla video Facebook.
Recate de jaguar en San Juan Sacatepéquez. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un jaguar melánico que escapó de una colección privada en la aldea San Miguel Pachali I, en San Juan Sacatepéquez, fue finalmente rescatado siete días después de su fuga, en un operativo que quedó registrado en video. Gersón Hércules, uno de los rescatistas, explicó que la localización del felino se logró en una zona boscosa cercana a la Laguna de San Miguel, ubicada en la misma localidad, con la colaboración de dos perros sabuesos adiestrados para rastreo.

El video muestra al jaguar visiblemente atemorizado, escondido debajo de una estructura metálica. Para poder extraerlo de manera segura, un equipo de especialistas aplicó un sedante bajo supervisión de una doctora veterinaria. Tras ser inmovilizado, el felino fue subido a una camioneta para su traslado a un refugio donde recibió atención médica completa.

Durante el procedimiento, el felino recibió suero, antibióticos y desparasitantes. Se le tomaron signos vitales y se realizó un monitoreo clínico detallado para garantizar su recuperación.

Equipo élite para el rescate del jaguar 

La operación contó con la participación de un equipo élite de localización y contención de fauna, conformado por Herbert Adolfo Bressani Solís, Turito Olivares y Jersson H. García, además del apoyo de vecinos e instituciones locales que se unieron a la búsqueda.

El grupo de veterinarios de Animal Conservation Guatemala se encargó del protocolo médico-farmacológico, mientras que Sangre Azul Kennels de México brindó asesoría técnica clave para el éxito del rescate.

Surgen más detalles de la recuperación del jaguar melánico

El CONAP informó que continuará el proceso ante el Ministerio Público, como parte de la denuncia presentada por este caso, para que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Según el diagnóstico veterinario, el jaguar permanecerá bajo observación y cuidados especiales entre 10 y 15 días para asegurar su completa recuperación y estabilidad antes de definir su destino final, siempre dentro del marco legal.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) informó que continuará gestionando el caso ante el Ministerio Público, encargado de realizar el seguimiento legal y establecer responsabilidades sobre la tenencia y manejo del ejemplar.

En Portada

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Moralest
Nacionales

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Morales

01:11 PM, Nov 03
José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemalat
Deportes

José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemala

01:23 PM, Nov 03
Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadast
Nacionales

Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadas

10:18 AM, Nov 03
Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleut
Nacionales

Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleu

11:46 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos