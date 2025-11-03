Video del rescate de jaguar en San Juan Sacatepéquez

Un jaguar melánico que escapó de una colección privada en la aldea San Miguel Pachali I, en San Juan Sacatepéquez, fue finalmente rescatado siete días después de su fuga, en un operativo que quedó registrado en video. Gersón Hércules, uno de los rescatistas, explicó que la localización del felino se logró en una zona boscosa cercana a la Laguna de San Miguel, ubicada en la misma localidad, con la colaboración de dos perros sabuesos adiestrados para rastreo.
El video muestra al jaguar visiblemente atemorizado, escondido debajo de una estructura metálica. Para poder extraerlo de manera segura, un equipo de especialistas aplicó un sedante bajo supervisión de una doctora veterinaria. Tras ser inmovilizado, el felino fue subido a una camioneta para su traslado a un refugio donde recibió atención médica completa.
Durante el procedimiento, el felino recibió suero, antibióticos y desparasitantes. Se le tomaron signos vitales y se realizó un monitoreo clínico detallado para garantizar su recuperación.
Equipo élite para el rescate del jaguar
La operación contó con la participación de un equipo élite de localización y contención de fauna, conformado por Herbert Adolfo Bressani Solís, Turito Olivares y Jersson H. García, además del apoyo de vecinos e instituciones locales que se unieron a la búsqueda.
El grupo de veterinarios de Animal Conservation Guatemala se encargó del protocolo médico-farmacológico, mientras que Sangre Azul Kennels de México brindó asesoría técnica clave para el éxito del rescate.
Según el diagnóstico veterinario, el jaguar permanecerá bajo observación y cuidados especiales entre 10 y 15 días para asegurar su completa recuperación y estabilidad antes de definir su destino final, siempre dentro del marco legal.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) informó que continuará gestionando el caso ante el Ministerio Público, encargado de realizar el seguimiento legal y establecer responsabilidades sobre la tenencia y manejo del ejemplar.