 Diputado Blanco, nuevo primer secretario del Congreso
Nacionales

Diputado Blanco se integra a junta directiva del Congreso como primer secretario

Con 141 votos a favor, el legislador del bloque VOS fue electo como primer secretario de la junta directiva 2025-2026.

El diputado Orlando Blanco al momento de ser juramentado como primer secretario de junta directiva período 2025-2026 del Congreso, el martes 4 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El diputado Orlando Blanco al momento de ser juramentado como primer secretario de junta directiva período 2025-2026 del Congreso, el martes 4 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Congreso de la República reanudó este martes, 4 de noviembre, la 43ª sesión ordinaria adicional, en cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se hiciera la elección del primer secretario de la junta directiva para el período 2025-2026.

En ese sentido, durante la plenaria que se llevó a cabo esta tarde fue propuesto el diputado Orlando Joaquín Blanco Lapola para ocupar esta casilla, que permanecía vacante después de que el alto tribunal constitucional resolviera la expulsión de la parlamentaria Karina Paz del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), lo que implicó que quedara fuera de la referida junta.

Fue el legislador Jairo Flores, que también forma parte de la mencionada bancada, quien presentó ante los parlamentarios la propuesta para que fuera Blanco quien complete el período legislativo 2025-2026.

"Debe reinar la institucionalidad, la democracia, la estabilidad del Congreso de la República y también el hacer valer pesos y contrapesos que le den estabilidad democrática. Hoy, les pedimos a ustedes ese apoyo político para que esté integrada debidamente la junta directiva para terminar este proceso a próximas elecciones o inmediatas elecciones que tenemos que hacer", expresó Flores.

Tras esto, se llevó a cabo la votación en el pleno, donde 141 diputados se pronunciaron a favor, 16 en contra y tres estuvieron ausentes. De esta manera, quedó electo Blanco como primer secretario de junta directiva para completar el actual período legislativo.

El nuevo secretario fue juramentado por el presidente del Congreso, Nery Ramos. Para este proceso se presentó al centro del hemiciclo, donde estuvo acompañado de los demás miembros de VOS, José Chic y Jairo Flores.

Asimismo, se llevó a cabo la votación respectiva para aprobar el proyecto de acuerdo 7-2025, relacionado con el cumplimiento del proceso de elección del integrante de la actual junta directiva, mismo que fue avalado con 138 votos.

Diputada señala desafíos y temas de racismo en el Congreso

Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq-URNG Maíz, quien horas antes de la elección había anunciado que estaría participando para el cargo de primera secretaria de la actual junta directiva, indicó que votó a favor del nombramiento de Blanco porque, según sus palabras, "hoy es un día importante".

"La propuesta que se hizo tuvo una mayoría calificada. No cabe duda que tenemos un enorme desafío y hago una invitación a la junta directiva para que, ahora que se completa, haga valer eso que se dice de una agenda legislativa. Blanco ya tiene bastantes años y experiencia de conocer el Congreso, esperamos que esto sirva para responder en temas de democracia", expresó.

La parlamentaria indicó que fue parte de una propuesta, pero reconoció que a veces los acuerdos políticos no llegan a buen término. En ese contexto, señaló que también en el Congreso hay racismo, a veces, cuando se es indígena y mujer.

De igual forma, hizo referencia a que exista madurez política, porque enfatizó que los legisladores se deben al pueblo. También enfatizó que será el pueblo el que juzgará la representación que cada uno manifiesta.

Gutiérrez manifestó que se vienen procesos enormes, entre ellos la integración de la próxima junta directiva y hacia eso se deberían enfocar en este momento." Hoy, el pueblo de Guatemala está siendo testigo", agregó.

Finalmente, indicó que la resolución de la CC con respecto al tema de las autoridades del Legislativo es "grave" en términos de independencia de poderes y estado de derecho. Incluso señaló que debería haber en el alto tribunal constitucional una oficina que vaya diciendo qué hacer. "Hemos llegado a la judicialización de la actividad parlamentaria. ¡Ojo¡ para todos, los 160 diputados", puntualizó.

