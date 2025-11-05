Capturan a dos pandilleros de la mara 18 en Santa Catarina Pinula

Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo de Pandillas (Dipanda) capturaron a dos pandilleros de la mara 18, durante dos diligencias de allanamiento, en Santa Catarina Pinula, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Investigadores de Dipanda en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizaron dos allanamientos en la 2da. avenida y 7ma. calle de la zona 2 de Santa Catarina Pinula, donde fue capturado el pandillero del barrio 18 Melvin Orlando Díaz López, de 42 años, alias "Shaka" cabecilla de la clica Vatos Locos.
En la vivienda se decomisó una pistola, calibre 9mm. con el registro esmerilado con un cargador con 16 municiones y 56 bolsas pequeñas de marihuana, listas para ser distribuidas, detalló la Policía.
Alias "Shaka", cuenta con 16 antecedentes en su carrera criminal por los delitos de robo de vehículos, cuatro por posesión para el consumo, cinco por robo, cuatro por cohecho activo, dos por asalto y robo agravado en grado de tentativa, desde el año 2000 al 2008.
En otro allanamiento en la 6ta. avenida y 2da. calle, zona 2 de ese municipio fue recapturado Yetsin Alexander Santos Mendoza, de 29 años, alias "El Tazy" con el rango de Hommie Brincado, dentro de la casa localizaron una pistola Taurus, con una tolva y 16 municiones, 36 municiones de arma de fuego, 71 bolsas de marihuana y una motocicleta.
"El Tazy" también cuanta con un antecedente por el delito de promoción y fomento, de noviembre del 2020.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*