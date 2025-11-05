 Ataque armado complica circulación en la calzada Roosevelt
Nacionales

Ataque armado complica circulación en la calzada Roosevelt

El ataque sufrido por el conductor de un vehículo complica la circulación vehicular en distintos sectores de la capital.

Compartir:
Bomberos auxiliaron al conductor de un vehículo en la calzada Roosevelt., Foto Bomberos Municipales
Bomberos auxiliaron al conductor de un vehículo en la calzada Roosevelt. / FOTO: Foto Bomberos Municipales

La tarde de este miércoles 5 de noviembre se registró un ataque armado en la calzada Roosevelt y 32 avenida de la zona 11 de la capital, lo que complica la circulación vehicular, reportó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Paramédico de Bomberos Municipales asistieron a un hombre de 36 años quien sufrió heridas de arma de fuego y tras ser estabilizado fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
La víctima conducía un vehículo que quedó con perforaciones de arma de fuego por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP) se encuentran trabajando en el lugar.
El intendente de la Policía Municipal de Tránsito {PMT) Amilcar Montejo, detalló que dichas diligencias complican la circulación vehicular en el área, debido a que el personal de la fiscalía requirió el cierre de varios carriles para realizar las diligencias correspondientes.



Montejo agregó que el incidente armado ha causado complicaciones en la circulación vehicular, llegando a afectar las conexiones hacia la calzada Roosevelt y San Juan, avenidas Bolivar y Petapa, así como calle Montufar en zona 9, avenida Las Américas y bulevar Los Próceres.

Aunque las diligencias concluyeron, las repercusiones persisten incluso en Diagonal 6 de la zona 10 capitalina agregó el funcionario.

Caso Red Q: Ligan a proceso a representante legal de empresa

Johanna García supuestamente estaría implicada en irregularidades en las que también se vincula al expresidente del INDE, Melvin Quijivix.


En Portada

Caso Red Q: Ligan a proceso a representante legal de empresat
Nacionales

Caso Red Q: Ligan a proceso a representante legal de empresa

04:35 PM, Nov 05
Barcelona rescata un punto en su visita al Club Brujast
Deportes

Barcelona rescata un punto en su visita al Club Brujas

03:57 PM, Nov 05
Aurora y Comunicaciones empatan sin goles en el Estadio Guillermo Slowingt
Deportes

Aurora y Comunicaciones empatan sin goles en el Estadio Guillermo Slowing

05:57 PM, Nov 05
Ataque armado complica circulación en la calzada Rooseveltt
Nacionales

Ataque armado complica circulación en la calzada Roosevelt

05:57 PM, Nov 05

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#64VueltaaGuateFutbol Guatemalteco#liganacionalReal MadridSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos