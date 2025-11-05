Ataque armado complica circulación en la calzada Roosevelt

La tarde de este miércoles 5 de noviembre se registró un ataque armado en la calzada Roosevelt y 32 avenida de la zona 11 de la capital, lo que complica la circulación vehicular, reportó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Paramédico de Bomberos Municipales asistieron a un hombre de 36 años quien sufrió heridas de arma de fuego y tras ser estabilizado fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
La víctima conducía un vehículo que quedó con perforaciones de arma de fuego por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP) se encuentran trabajando en el lugar.
El intendente de la Policía Municipal de Tránsito {PMT) Amilcar Montejo, detalló que dichas diligencias complican la circulación vehicular en el área, debido a que el personal de la fiscalía requirió el cierre de varios carriles para realizar las diligencias correspondientes.
Montejo agregó que el incidente armado ha causado complicaciones en la circulación vehicular, llegando a afectar las conexiones hacia la calzada Roosevelt y San Juan, avenidas Bolivar y Petapa, así como calle Montufar en zona 9, avenida Las Américas y bulevar Los Próceres.
Aunque las diligencias concluyeron, las repercusiones persisten incluso en Diagonal 6 de la zona 10 capitalina agregó el funcionario.