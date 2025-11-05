Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajador

El exdiputado al Congreso de la República y exembajador guatemalteco, Antonio Arenales Forno, falleció este miércoles, 5 de noviembre, a los 74 años de edad. Los pronunciamientos lamentando el deceso han surgido en las redes sociales desde diferentes sectores.
Arenales formó parte de la creación de la actual Constitución Política de la República de Guatemala y ejercicio diversos cargos públicos. Fue una figura relevante en el ámbito jurídico y político.
El guatemalteco nació el 18 de mayo de 1951, contaba con una licenciatura en Derecho en la Universidad de Navarra, España, y se dedicó a trabajar en el sector público y la política.
Hizo una carrera en el Organismo Judicial, donde ejerció como oficial, secretario y juez. También fue miembro de la junta directiva y vicepresidente de la Comisión de la Ley Electoral.
Asimismo, fue diputado al Congreso por el partido Valor en diferentes legislaturas, durante las cuales presidió la Comisión de Derechos Humanos e integró las salas legislativas de Previsión y Seguridad Social y de Relaciones Exteriores.
De igual forma, fue embajador de Guatemala en Uruguay, ante las Naciones Unidas, en Estados Unidos y ante la Unión Europea, Luxemburgo y Bélgica.
Además, durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) se desempeñó como secretario de la Paz y representante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y durante varios gobiernos fungió como asesor den la Presidencia y en el Ministerio de Relaciones Exteriores.