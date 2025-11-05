 Guatemala recupera 61 bienes culturales hallados en México
Nacionales

Guatemala recupera y repatria 61 bienes culturales desde México

Las piezas fueron entregadas de forma voluntaria por una guatemalteca residente en territorio mexicano.

Compartir:
Fueron repatriadas a Guatemala las 61 piezas arqueológicas y bienes culturales localizados en México., Ministerio de Cultura
Fueron repatriadas a Guatemala las 61 piezas arqueológicas y bienes culturales localizados en México. / FOTO: Ministerio de Cultura

Las autoridades guatemaltecas recuperaron y repatriaron 61 piezas arqueológicas y bienes culturales localizados en territorio mexicano, informaron este miércoles los ministerios de Exteriores y Cultura.

Las piezas fueron entregadas de forma voluntaria por una guatemalteca residente en México y la repatriación se concretó el martes con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de ese país.

En un comunicado, las carteras de Relaciones Exteriores y de Cultura y Deportes precisaron que los bienes culturales fueron recuperados en Guanajuato, México.

Entre ellos figura un cántaro tipo Chinautla con decoración zoomorfa, considerado de gran valor patrimonial por su singularidad.

El conjunto de piezas incluye, además, fragmentos de cerámica prehispánica y 32 piezas de indumentaria tradicional de danzas guatemaltecas.

Una aerolínea comercial contribuyó con el traslado de los bienes a Guatemala, detalló el comunicado.

Bienes quedarán bajo resguardo

Según el Gobierno, los bienes permanecerán en resguardo temporal en el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala para su proceso de climatización y registro, antes de ser trasladados a un museo nacional.

Las autoridades no precisaron el período en el que los bienes fueron sustraídos del territorio guatemalteco y solo reiteraron el compromiso con la protección, recuperación y preservación del patrimonio cultural, parte de la identidad y memoria histórica del pueblo guatemalteco.

El 13 de enero de este año, los dos ministerios guatemaltecos junto con el Gobierno de México coordinaron la devolución de otro conjunto de piezas arqueológicas que pertenecían a Guatemala.

En esa ocasión, México entregó 29 piezas arqueológicas y 25 bienes que forman parte del patrimonio cultural guatemalteco.

La entrega se hizo como parte del Convenio de Protección y Restitución de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos entre México y Guatemala.

En Portada

Presidente Arévalo veta Decreto 9-2025 por considerarlo un retroceso ambientalt
Nacionales

Presidente Arévalo veta Decreto 9-2025 por considerarlo un retroceso ambiental

11:36 AM, Nov 05
El Festival Árbol Gallo 2025 celebra 40 años de encender la magia navideñat
Farándula

El Festival Árbol Gallo 2025 celebra 40 años de encender la magia navideña

01:05 PM, Nov 05
La OEA insta a las instituciones de Guatemala a respetar los principios democráticost
Nacionales

La OEA insta a las instituciones de Guatemala a respetar "los principios democráticos"

12:02 PM, Nov 05
Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajadort
Nacionales

Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajador

10:43 AM, Nov 05

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoReal MadridSeguridad#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos