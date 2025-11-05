 Reunión sobre cierre del vertedero de ruta al Pacífico
Nacionales

Coordinan transición para recicladores ante cierre del vertedero de ruta al Pacífico

Diversas instituciones públicas participaron en una mesa técnica para coordinar acciones que garanticen la inclusión social, laboral y económica de los recicladores de base.

Las instalaciones del vertedero del Km. 22 de ruta al Pacífico., archivo: EU
Las instalaciones del vertedero del Km. 22 de ruta al Pacífico. / FOTO: archivo: EU

Delegados de diferentes instituciones públicas participaron en una reunión para darle seguimiento al próximo cierre del vertedero del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, que es administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA). El objetivo fue abordar la situación de las personas que realizan labores en el lugar.

De acuerdo con la información compartida, como parte de una transición justa para los recicladores de base, se llevó a cabo una Mesa Técnica de Trabajo para asegurar la inclusión social, laboral y económica de las personas que, por años han, trabajado en la recuperación de materiales reciclables.

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), durante la actividad se compartió una base de datos de 128 ciudadanos, de los cuales 104 fueron validadas por el Ministerio de Desarrollo Social dentro del Registro Social de Hogares, lo que permitió validar 80 personas con potencial para recibir apoyo social en los diversos programas que ofrece la institución.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

