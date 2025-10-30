AMSA anuncia cierre del vertedero durante el fin de semana

La Dirección Ejecutiva de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) anunció el cierre del vertedero controlado en el kilómetro 22, CA-9, jurisdicción de Villa Nueva, Guatemala, el próximo sábado 1 de noviembre, debido a trabajos operativos de mantenimiento.
A través de un comunicado AMSA, informó a las municipalidades, empresas recolectoras de residuos sólidos y a la población en general, que de común acuerdo con las empresas recolectoras de residuos sólidos, el vertedero controlado permanecerá cerrado el sábado 1 de noviembre, debido a trabajos operativos de mantenimiento y el domingo 2 de noviembre, se continuará con labores internas de mantenimiento de las plataformas.
El servicio se restablecerá con normalidad el lunes 3 de noviembre, en el horario habitual de 7:30 a 16:00 horas.
"Estas acciones tienen como propósito garantizar condiciones seguras para el personal operativo, asegurar el manejo adecuado de los residuos sólidos y dar continuidad a las mejoras técnicas en el vertedero.", informó AMSA.
Dicha entidad también pidió a la comunidad, a las empresas y a las municipalidades para que coordinen sus actividades de recolección y disposición de residuos de manera eficiente.
AMSA recomendó adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la acumulación de residuos, contribuyendo así a la protección de la salud pública y al cuidado del medio ambiente.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*