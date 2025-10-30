 AMSA anuncia cierre del vertedero durante el fin de semana
Nacionales

AMSA anuncia cierre del vertedero durante el fin de semana

La entidad emitió recomendaciones para evitar la acumulación de residuos.

La Dirección Ejecutiva de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) anunció el cierre del vertedero controlado en el kilómetro 22, CA-9, jurisdicción de Villa Nueva, Guatemala, el próximo sábado 1 de noviembre, debido a trabajos operativos de mantenimiento. 

A través de un comunicado AMSA, informó a las municipalidades, empresas recolectoras de residuos sólidos y a la población en general, que de común acuerdo con las empresas recolectoras de residuos sólidos, el vertedero controlado permanecerá cerrado el sábado 1 de noviembre, debido a trabajos operativos de mantenimiento y el domingo 2 de noviembre, se continuará con labores internas de mantenimiento de las plataformas.

El servicio se restablecerá con normalidad el lunes 3 de noviembre, en el horario habitual de 7:30 a 16:00 horas.

"Estas acciones tienen como propósito garantizar condiciones seguras para el personal operativo, asegurar el manejo adecuado de los residuos sólidos y dar continuidad a las mejoras técnicas en el vertedero.", informó AMSA.

Dicha entidad también pidió a la comunidad, a las empresas y a las municipalidades para que coordinen sus actividades de recolección y disposición de residuos de manera eficiente.

AMSA recomendó adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la acumulación de residuos, contribuyendo así a la protección de la salud pública y al cuidado del medio ambiente.

