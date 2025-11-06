Extraditan a EE.UU. a "Pupusita" por vínculos con el narcotráfico

Este jueves 6 de noviembre fue extraditado Luis Alberto Osorio Mazariegos, alias "Pupusita", hacia los Estados Unidos de América, para comparecer ante la justicia estadounidense por vínculos con el narcotráfico, informó el Ministerio de Gobernación.
La entrega estuvo a cargo del Grupo Élite del Sistema Penitenciario (SP) y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), zona 13 capitalina.
El viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Víctor Hugo Cruz Reynoso, encabezó la entrega de Osorio Mazariegos a personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EEUU, tras concluir con su proceso de extradición en Guatemala.
El 1 de agosto pasado, las fuerzas de seguridad de Guatemala, en coordinación con autoridades mexicanas, lograron la aprehensión con fines de extradición de Osorio Mazariegos.
De acuerdo con información compartida por el Ministerio Público (MP), este individuo es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida.
Las autoridades estadounidenses lo sindican del delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con conocimiento, intención y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los EE. UU.
Osorio Mazariegos fue detenido por personal de la Subdirección General de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 capitalina, a donde ingresó a bordo de un vuelo procedente de México.
Vinculado con trasiego de drogas en la región
De acuerdo con la acusación, a inicios de 2019, una investigación llevada a cabo por autoridades del cumplimiento de la ley identificaron una organización de tráfico de drogas a gran escala que operaba a través de Sur, Centro y Norteamérica, responsable de trasegar grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense.
Las pesquisas revelaron que, entre 2007 y 2020, Osorio Mazariegos habría actuado como inversionista y receptor de cargamentos de cocaína enviados desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica y México, con destino final en los Estados Unidos.
Con información de Omar Solís Emisoras Unidas Digital *