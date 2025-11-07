 ANAM inaugura su sede propia: "la Casa de los Alcaldes"
ANAM inaugura 'La Casa de los Alcaldes', su primera sede propia tras 65 años de historia

La adquisición del edificio fue posible gracias al liderazgo de Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, y al aporte de los 340 alcaldes de Guatemala.

Después de 65 años de fundación de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (Anam), se inauguró la primera sede propia de la entidad, denominada "La Casa de Los Alcaldes", ubicada en la 8ª calle 1-63, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

El acto de apertura fue presidido por el presidente de la asociación, Sebastian Siero, y contó con la presencia de miembros de la junta directiva y más de 200 alcaldes provenientes de diferentes municipios del país, quienes se unieron para festejar este logro.

La sede cuenta con salas de reuniones, oficinas, áreas de trabajo y un centro de impresión y copiado. Su habilitación permitirá que los jefes ediles puedan tener un espacio donde desarrollar sus actividades cuando viajan a la capital para realizar trámites en instituciones de Gobierno y ministerios.

"Muchos de ellos no contaban con un lugar adecuado para organizar sus expedientes, fotocopiar documentos o reunirse con sus equipos y Cocodes. De allí nació la necesidad de crear esta casa", resaltó Siero.

Sebastián Siero, presidente de la Anam, durante la inauguración de "la Casa de los Alcaldes".

El presidente de la Anam agregó que "la Casa de los Alcaldes" también dispone de habitaciones tipo hotel destinadas exclusivamente al uso de los funcionarios, pensando principalmente en aquellos que provienen del interior del país y no cuentan con un lugar donde hospedarse durante sus gestiones en la capital.

El funcionario explicó que la adquisición del edificio para hacer posible la ejecución de este proyecto se logró gracias a un proceso que él lideró y que contó con el aporte de los 340 jefes ediles de Guatemala.

Destaca papel de los alcaldes

Durante su discurso en el acto de inauguración de la sede de la Anam, el actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Guatemala, destacó el papel que cumplen las municipalidades para el desarrollo del país y la búsqueda del bienestar de los guatemaltecos.

"Después de un año y 10 meses, los alcaldes somos los únicos que estamos al frente del país, trabajando por nuestras comunidades para sacar adelante a Guatemala",

puntualizó Siero.

La sede de la Anam cuenta con una serie de espacios funcionales destinados a facilitar el ejercicio de los alcaldes de todo el país. Conózcala:

