MP implementa operativo por caso vinculado a contratistas del Estado

La Fiscalía contra la Corrupción, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil realiza diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmueble ubicado en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.
El operativo se desarrolla en seguimiento a una investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público, derivada de información divulgada en medios de comunicación y redes sociales, relacionada con la existencia de un inmueble que funge como sede de diversas empresas contratistas del Estado, aunque su apariencia no refleja la capacidad operativa que reportan.
Además, se investigan otras supuestas irregularidades; por ello, en el ejercicio de la acción penal pública, se abrió el expediente respectivo con el propósito de establecer la posible comisión de hechos ilícitos.