Capturan a extraditable en Petén

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron con fines de extradición a Pedro Pablo Oliva Catalán, de 35 años, en el kilómetro 537, aldea San Diego, de La Libertad, Petén, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el Ministerio Público, Oliva Catalán, es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por su presunta participación en delitos relacionados con la fabricación, distribución y conspiración para traficar cocaína y heroína, con conocimiento e intención de que dichas sustancias fueran ingresadas ilegalmente a los Estados Unidos.
Según la investigación, las autoridades identificaron una organización de tráfico de drogas operando a través de Sur, Centro y Norteamérica que fue responsable de importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.
Oliva Catalán habría sido miembro activo de esta estructura desde 2017 hasta al menos agosto de 2024, responsable de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Guatemala y otros países, informó el Ministerio Público