 Descubren cargamento de cocaína en Escuintla: Última hora
Localizan cargamento de cocaína en Escuintla

Los 172 paquetes con droga eran trasladados ocultos en un picop.

La droga era trasladada oculta en un vehículo., PNC
La droga era trasladada oculta en un vehículo. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron este lunes, 10 de noviembre, el decomiso de un cargamento de cocaína como resultado de un operativo que se llevó a cabo en horas de la madrugada en el kilómetro 60 de la ruta CA-2, en jurisdicción del departamento de Escuintla.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), se recibió una denuncia en la línea Antinarcótica 1577 sobre un vehículo con posible ilícito en un centro comercial en el sector.

El personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) implementó el protocolo correspondiente, lo que permitió ubicar el picop al que se hacía referencia en el aviso que se recibió.

"El carro fue inspeccionado junto a fiscales y con apoyo del agente canino K-9 ‘Betha’, lo que permitió detectar una caleta en la palangana donde se escondían 172 paquetes con una sustancia que, al efectuarle las pruebas de campo, dieron como resultado presuntivo positivo para cocaína", señaló la entidad de seguridad en su informe.

Agregó que la investigación con respecto a este caso continúa en desarrollo para dar con los responsables del traslado de la droga. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona capturada.

Destacan nuevo "golpe al narcotráfico"

La PNC destacó que el decomiso realizado en Escuintla esta mañana corresponde a "otro golpe al narcotráfico", tomando en cuenta que en días recientes se han implementado al menos otros dos operativos que han permitido la incautación de varios paquetes de cocaína

El pasado 4 de noviembre fueron incautados 292 paquetes con cocaína que fueron localizados en un contenedor en Puerto Quetzal, departamento de Escuintla.

Mientras tanto, el 6 de noviembre se ejecutó otro operativo antinarcótico en la 19ª avenida, entre 9ª y 10ª calles, zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El personal de la SGAIA reportó la incautación de cuatro paquetes y un "colmillo" con cocaína, además de una bolsa con marihuana que estaban en un vehículo.

