Pretendía ingresar teléfono oculto en cárcel de Escuintla

Un trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil (PNC) y guardias del Sistema Penitenciario permitió la captura de Luis Enrique Villanueva Norales, de 25 años, alias "La Colocha", quien fue sorprendido cuando intentaba ingresar un teléfono celular oculto dentro de su cuerpo al Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, ubicado en Escuintla.
De acuerdo con el informe policial, el hecho fue descubierto cuando el individuo pasó por el área de escáner corporal del centro carcelario. En la imagen se pudo observar claramente un objeto extraño en el interior de su organismo, que posteriormente fue identificado como un teléfono celular.
Villanueva Norales pretendía visitar a un reo recluido en dicha prisión por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y homicidio. Cabe mencionar que en este centro penitenciario se encuentran al menos diez cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, considerados de alta peligrosidad.
Las autoridades destacaron la efectividad del sistema de control implementado en los centros de máxima seguridad, que ha permitido detectar y prevenir el ingreso de objetos ilícitos mediante el uso de tecnología de escaneo corporal.
Requisa en Quetzaltenango
Este caso se suma a otras acciones recientes para mantener el control dentro de los recintos penitenciarios. Hace unos días, en una requisa realizada en el Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango, agentes de la PNC localizaron cuatro teléfonos celulares y 22 bolsas con marihuana en diferentes áreas del penal.
Según la institución policial, estos operativos se efectúan en coordinación con el Ministerio Público (MP) para detectar objetos prohibidos, prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad dentro de los centros de privación de libertad. Los objetos incautados fueron embalados y documentados conforme a los protocolos establecidos, mientras los fiscales darán seguimiento a la investigación para determinar su procedencia y posibles vínculos con estructuras criminales.