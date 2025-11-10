Tráiler se estrella tras descompensación de piloto en Izabal

Un video que circula en redes sociales muestra el instante exacto en que un piloto de tráiler sufre un aparente paro cardíaco mientras conducía en el kilómetro 286.5 de la ruta de Entre Ríos, Izabal, camino hacia la frontera El Corinto con Honduras.
Las imágenes, grabadas por un conductor que transitaba detrás, captan cómo el vehículo de transporte pesado comienza a descontrolarse, zigzaguea y finalmente choca contra un poste del tendido eléctrico, que queda partido en dos, provocando chispazos que obligan a los demás conductores a detenerse.
Según medios locales, el piloto falleció en el lugar del accidente. Algunos reportes sugieren que sufrió una descompensación de glucosa, mientras que otros señalan un paro cardíaco como causa inmediata del siniestro.
Aunque ambos eventos pueden ocurrir de manera independiente, en casos graves la descompensación de glucosa —ya sea hipoglucemia o hiperglucemia— puede derivar en un paro cardíaco si el corazón y el cerebro se ven afectados por la falta de energía. Tras el accidente, otros conductores y bomberos intentaron socorrer al piloto, pero lamentablemente se confirmó su deceso.
Piden extremar precauciones
Autoridades de tránsito y cuerpos de socorro locales hicieron un llamado a extremar precauciones al conducir, especialmente para transportistas de carga pesada que recorren largas distancias.
Los expertos en seguridad vial señalan que situaciones como esta pueden prevenirse mediante controles médicos periódicos, monitoreo de la salud de los conductores y pausas obligatorias durante trayectos largos. Además, se recomienda a los transportistas mantener una alimentación y niveles de glucosa estables, así como capacitarse para reconocer síntomas de alerta de descompensaciones o fatiga extrema.