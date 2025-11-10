Destituciones y Salariales: Impacto en Maestros en Huelga

La ministra de Educación, Anabella Giracca, se refirió este lunes, 10 de noviembre, sobre el seguimiento a los procesos emprendidos en contra de los maestros que no se presentaron a dar clases en el marco de la huelga promovida por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG).
De acuerdo con la funcionaria, han aplicado todos los procesos de ley para darle continuidad a los procesos de destituciones y sanciones contra los involucrados. Agregó que están en proceso 100 destituciones, que se rigen al proceso de ley, y más de 3 mil sanciones con suspensión sin goce de salario.
Con relación al avance del Pacto Colectivo con el STEG, Giracca indicó que la mesa de negociación continúa abierta. Artículos como de rectoría y de uso de fondos públicos aún están en discusión, pero indicó que debido a la confidencialidad amparada por la Corte de Constitucionalidad que empaña la transparencia de este proceso, no puede dar más detalles sobre el tema. Agregó que están comprometidos con las condiciones laborales de los maestros, pero que no cederán a firmar un pacto que afecte a la Educación de niños, niñas y jóvenes en el país.
"No vamos a firmar cláusulas ilegales ni privilegios que lesionen el derecho a la Educación",
expresó la funcionaria.
Giracca había adelantado, como parte de los logros en 2025, la protección de la rectoría de la Educación a la cartera que ella dirige con acciones legales con la finalidad de depurar cláusulas ilegales.
Inicio de clases en 2026
El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció este lunes la fecha del inicio del ciclo escolar 2026 y los proyectos en los que se trabaja para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes en Guatemala.
Durante la conferencia de prensa de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, Giracca señaló que el ciclo escolar 2026 comenzará el 2 de febrero. "Las aulas vuelven a abrir sus puertas. Que el retorno llegue con energía renovada", dijo.
La funcionaria destacó que para 2026 se sumarán más de 500 establecimientos para nivel secundario en áreas rurales que no han sido cubiertas por esta cartera.