 Accidente en zona 25: Tráiler choca vehículos y postes
Nacionales

Tráiler colisiona varios vehículos y derriba postes en zona 25

Hay complicaciones para transitar en el área debido a este accidente.

Compartir:
El paso está cerrado parcialmente en el área del accidente., PMT capitalina/Montejo
El paso está cerrado parcialmente en el área del accidente. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que este lunes, 10 de noviembre, ocurrió en accidente de tránsito en el kilómetro 18 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 25, saliendo de la Ciudad de Guatemala.

"En ese sector se originó un grave incidente vehicular, pues un vehículo de transporte pesado derribó algunos postes y colisionó varios vehículos", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina.

El funcionario indicó que los bomberos ya han llegado al lugar y se esperan los datos oficiales con respecto a posibles personas heridas en el marco de esta múltiple colisión.

Este incidente está impactando en la circulación vehicular en el referido sector, específicamente para los usuarios que se dirigen desde Guatemala hacia el municipio de Palencia.

Montejo detalló que ya se hizo la coordinación respectiva del personal de la Policía Nacional Civil para el seguimiento del caso. También se gestiona la llegada de grúas para el retiro de los obstáculos y se hicieron los reportes con respecto a los postes derribados.

En Portada

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva leyt
Nacionales

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

09:00 AM, Nov 10
Veteranos militares anuncian protestas para este martest
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

11:12 AM, Nov 10
Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026

08:17 AM, Nov 10
Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemalat
Deportes

Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemala

11:17 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos