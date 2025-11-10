Accidente en zona 25: Tráiler choca vehículos y postes

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que este lunes, 10 de noviembre, ocurrió en accidente de tránsito en el kilómetro 18 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 25, saliendo de la Ciudad de Guatemala.
"En ese sector se originó un grave incidente vehicular, pues un vehículo de transporte pesado derribó algunos postes y colisionó varios vehículos", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina.
El funcionario indicó que los bomberos ya han llegado al lugar y se esperan los datos oficiales con respecto a posibles personas heridas en el marco de esta múltiple colisión.
Este incidente está impactando en la circulación vehicular en el referido sector, específicamente para los usuarios que se dirigen desde Guatemala hacia el municipio de Palencia.
Montejo detalló que ya se hizo la coordinación respectiva del personal de la Policía Nacional Civil para el seguimiento del caso. También se gestiona la llegada de grúas para el retiro de los obstáculos y se hicieron los reportes con respecto a los postes derribados.