 Veteranos militares convocan protestas para este martes
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

Los manifestantes tendrán presencia en al menos 25 puntos a nivel nacional.

Foto: archivo EU
manifestacion-veteranos-militares-emisoras-unidas / FOTO:

Un grupo de veteranos militares anunció que el martes, 11 de noviembre, se tendrá una serie de manifestaciones. Los ciudadanos que participen en estas acciones estarían presentes en más de 25 puntos a nivel nacional para hacer peticiones a las autoridades.

La convocatoria para esta jornada de protestas fue girada por la Asociación de Veteranos Militares y Expatrulleros de Autodefensa Civil, que trasladó una notificación a la Gobernación Departamental de Guatemala con respecto a esta medida.

"Nos dirigimos a ustedes para informarles que el día martes 11 de noviembre y por tiempo indefinido, todas las asociaciones de veteranos militares y de patrulleros civiles, estaremos manifestando a nivel nacional", se lee en el comunicado.

De igual forma, se dan a conocer los puntos que serán tomados a nivel nacional, entre los que se incluyen áreas de: Petén, Izabal, Chiquimula, Alta Verapaz, Salamá, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán y Jutiapa.

