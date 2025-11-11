Guardia dispara accidentalmente a un niño

El guardia de un agencia bancaria en la colonia Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, manipuló su arma de fuego y disparó accidentalmente contra un niño de 3 años, informaron Bomberos Municipales.
La tarde de este martes 11 de noviembre, personal de Bomberos Municipales recibieron el llamado de auxilio, por un incidente armado ocurrido en la 23 calle y 20 avenida de la colonia Villa Hermosa, al llegar localizaron a un menor de 3 años, con herida de proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo.
Bomberos de inmediato lo estabilizaron y lo trasladaron a la emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt.
Según información preliminar brindada por la mamá del menor, el niño se se encontraban cerca de un banco cuándo de manera accidental a un guardia de seguridad se le activó su arma de fuego causándole la lesión al menor.
De momento la Policía Nacional Civil (PNC) no ha informado si procedió a la captura del guardia de seguridad.
Las autoridades del Hospital Roosevelt no han dado a conocer el estado de salud del menor.
Capturan a asaltante
En otro hecho de violencia, Carlos Enrique Puac Hernández, alias "Zancudo", de 52 años, fue capturado en la 29 calle y 2da. avenida, zona 3. A quien se le incautó una pistola Zigana, un cargador y 15 municiones sin documentación.
Presuntamente, "Zancudo", intentó robar un camión bajo amenazas de muerte al piloto cuando distribuía aparatos de sonido. Vecinos que observaron esta acción, alertaron a personal de NC que se encontraba en el lugar y de inmediato lo neutralizan.
En la base de datos de la policía, alias "Zancudo" tiene cinco ingresos a las cárceles del país, por agresión, escándalo y robo agravado en julio y diciembre de 2004; por robo agravado en 2009; por encubrimiento y robo en octubre y noviembre de 2012.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*