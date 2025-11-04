Barrilete gigante cae sobre niño en Santiago Sacatepéquez

Un video que se ha viralizado en las últimas horas muestra el momento en que un barrilete gigante cae sobre un niño en el cementerio general de Santiago Sacatepéquez. El incidente ocurrió el 2 de noviembre, cuando se estaba finalizando la tradicional celebración de los barriletes gigantes.
Según medios locales, el niño no estaba al tanto de que uno de los barriletes gigantes iba a descender y se cruzó sin percatarse del peligro. Gracias a su rapidez e instinto, logró ponerse a salvo entre dos panteones, evitando ser golpeado por los bambús que sostienen la estructura. Afortunadamente, salió por su propio pie sin lesiones, aunque el incidente generó temor entre los presentes.
El incidente, aunque alarmante, no pasó a mayores y pone de relieve la magnitud de estas coloridas estructuras durante la celebración anual.
Sobre los barriletes gigantes
Docenas de barriletes gigantes, estructuras hechas de papel de seda de colores y bambú que pueden medir hasta 18 metros, volaron el pasado sábado en Santiago Sacatepéquez en una tradición que se celebra cada 1 de noviembre. Este evento mezcla espectáculo con espiritualidad, rindiendo homenaje a los difuntos en el Día de los Santos.
La fabricación de los coloridos barriletes, generalmente redondos y multicolores, puede llevar hasta cinco meses de preparación, según contaron algunos de los participantes en el evento. La festividad reúne a miles de personas en los municipios de Sumpango y Santiago Sacatepéquez, ambos del departamento de Sacatepéquez, ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.
Debido a la importancia de esta tradición, en diciembre de 2024 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció la elaboración de los barriletes gigantes como "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".