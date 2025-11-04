 Barrilete gigante cae sobre niño en Santiago Sacatepéquez
Nacionales

Impactante video: barrilete gigante cae sobre niño en Santiago Sacatepéquez

Momento en que barrilete gigante cae sobre un niño en Santiago Sacatepéquez.

Compartir:
Barrilete gigante., Captura de pantalla video Facebook.
Barrilete gigante. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que se ha viralizado en las últimas horas muestra el momento en que un barrilete gigante cae sobre un niño en el cementerio general de Santiago Sacatepéquez. El incidente ocurrió el 2 de noviembre, cuando se estaba finalizando la tradicional celebración de los barriletes gigantes.

Según medios locales, el niño no estaba al tanto de que uno de los barriletes gigantes iba a descender y se cruzó sin percatarse del peligro. Gracias a su rapidez e instinto, logró ponerse a salvo entre dos panteones, evitando ser golpeado por los bambús que sostienen la estructura. Afortunadamente, salió por su propio pie sin lesiones, aunque el incidente generó temor entre los presentes.

El incidente, aunque alarmante, no pasó a mayores y pone de relieve la magnitud de estas coloridas estructuras durante la celebración anual.

Sobre los barriletes gigantes

Docenas de barriletes gigantes, estructuras hechas de papel de seda de colores y bambú que pueden medir hasta 18 metros, volaron el pasado sábado en Santiago Sacatepéquez en una tradición que se celebra cada 1 de noviembre. Este evento mezcla espectáculo con espiritualidad, rindiendo homenaje a los difuntos en el Día de los Santos.

La fabricación de los coloridos barriletes, generalmente redondos y multicolores, puede llevar hasta cinco meses de preparación, según contaron algunos de los participantes en el evento. La festividad reúne a miles de personas en los municipios de Sumpango y Santiago Sacatepéquez, ambos del departamento de Sacatepéquez, ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

Debido a la importancia de esta tradición, en diciembre de 2024 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció la elaboración de los barriletes gigantes como "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

Barriletes gigantes honran memoria de los guatemaltecos que descansan en paz

La tradición de los barriletes gigantes tiene 125 años y ha sido transmitida de generación en generación.

En Portada

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reost
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

10:04 AM, Nov 04
Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatoriast
Deportes

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

07:44 AM, Nov 04
Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallecet
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

09:35 AM, Nov 04
VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapat
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

09:26 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos