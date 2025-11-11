 Ministro de Salud explica motivo por el que se suspendió el acuerdo con UNOPS
Ministro de Salud explica motivo por el que se suspendió el acuerdo con UNOPS

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, aclaró que la decisión de finalizar dicho convenio con UNOPS fue una decisión técnica y administrativa. No fue el resultado de ninguna acción judicial.

Ministro de Salud, Joaquín Barnoya. , Captura de pantalla
Ministro de Salud, Joaquín Barnoya. / FOTO: Captura de pantalla

A través de un video difundido en redes sociales, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) Joaquín Barnoya, explicó las razones por las que Salud dejó sin vigencia el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para el abastecimiento de medicamentos

El funcionario detalló que el Ministerio de Salud está trabajando en un nuevo acuerdo de cooperación con UNOPS para fortalecer las redes integradas de servicios de salud en el país; este convenio busca asegurar el abastecimiento de medicamentos especializados, insumos y equipo médico para el primer y segundo nivel de atención estos son los centros y puestos de salud donde la mayoría de la población busca atención médica, indicó. 

"Este es el compromiso de esta administración: fortalecerm equipar y abastecer la red pública de servicios de salud con mecanismos de compra transparente nacionales e internacionales que garanticen la continuidad eficiencia y calidad de la atención", indicó Joaquín Barnoya. 

Sobre el anterior convenio, Barnoya, indicó que el convenio entró en suspensión el 1 de julio y finalizó por mutuo acuerdo el 17 de octubre de 2025, "A partir de esa fecha empezó el proceso de cierre administrativo conforme a los procedimientos establecidos. En el marco de ese acuerdo hubo un único desembolso y fue ejecutado en la compra de medicamentos insumos y equipo médico como ya lo hemos evidenciado es decir los recursos se usaron para lo que se tenían que usar de forma responsable y transparente", indicó. 

"La decisión de finalizar ese convenio con UNOPS fue una decisión técnica y administrativa, no fue el resultado de ninguna acción judicial, la fecha oficial de cierre es anterior a las acciones del Ministerio Público basta con revisar la fecha del acta de finalización para ver quién dice la verdad. Nuestra prioridad siempre ha sido y sigue siendo abastecer los servicios de salud y mejorar la capacidad de respuesta para garantizar el derecho a la salud, rechazamos que se intente judicializar decisiones que buscan fortalecer el sistema de salud", manifestó el ministro de Salud. 

A través de un comunicado se dio a conocer que UNOPS y el Gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de Salud han decidido dar por finalizado el Acuerdo de Colaboración, suscrito el 30 de abril del 2024, y han iniciado el rediseño de la colaboración, orientado a la estrategia nacional de Redes Integradas de Salud que busca organizar y fortalecer los servicios de los primeros dos niveles de atención a nivel nacional.

En el marco de este rediseño, conjuntamente se están elaborando dos nuevos Acuerdos que respondan a esta nueva estrategia: uno enfocado a la adquisición de medicamentos de alto costo (tales como cáncer, enfermedades crónicas, catastróficas, entre otros) y otro enfocado en la adquisición de equipo médico. La firma de un Memorándum de Acuerdo (MOA) con UNOPS responde a la voluntad de las partes de unir esfuerzos para la promoción y ejecución de proyectos de cooperación, encaminados a la consolidación de los derechos de la ciudadanía. En ese sentido, al concretarse la relación con un organismo internacional de esta naturaleza, la misma se enmarca en los principios de libre consentimiento y buena fe que caracterizan las actuaciones que se desarrollan en el marco del derecho internacional. Por ende, los MOA son instrumentos flexibles cuyo alcance y temporalidad se definen de acuerdo a la implementación, las necesidades que buscan satisfacer y el presupuesto disponible.

Las divisas por exportaciones de Guatemala crecen un 7,4 % en 2025

Guatemala cerró el 2024 con 14.561,4 millones de dólares en divisas por sus exportaciones.

Con información de Winston Cano y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

