Ejecutivo se pronuncia por suspensión del acuerdo con UNOPS

Este lunes 10 de noviembre se conoció que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dejó sin vigencia el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), para el abastecimiento de medicamentos, luego que el Juzgado de Extinción de Dominio suspendió la audiencia para ratificar las medidas cautelares decretadas dentro del conocido como "Unops: Corrupción Presidencial", debido a que el acuerdo concluyó.
El Gobierno indicó que la administración tiene la visión y el compromiso de implementar un sistema de redes integradas de servicios de salud.
"Derivado de dicho compromiso, se acordó con Unops suspender el memorándum de acuerdo para abastecimiento de medicamentos y equipo médico, suspensión que inició el 1 de julio y que duró hasta el 17 de octubre de 2025, fecha en la cual se acordó la terminación por mutuo consentimiento, en aras de formalizar un nuevo acuerdo que correspondiera a la visión de redes integradas de servicios de salud, enfocando el nuevo acuerdo a abastecimiento de medicamentos complejos, especialidades y equipo, acuerdo que no se ha formalizado, pero en el que actualmente se está trabajando.", detalló el Ejecutivo.
El Gobierno reiteró que la suspensión y terminación del acuerdo por mutuo consentimiento, son acciones que se habían tomado anteriormente a las acciones realizadas por el Ministerio Público, y que responden exclusivamente a implementar la visión que el gobierno tiene en cuanto a garantizar el derecho a la salud de la población.
Caso Unops
El Ministerio Público presentó recientemente el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Según indicó, en abril de 2024 se denunció que, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de mandatario, Arévalo se ha beneficiado del apoyo de distintas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea.
En ese contexto, se investigan supuestas anomalías en el marco de la firma del convenio entre Unops y la cartera de Salud, pues además de que, según la FECI, no se contó con el aval del Congreso, se han detectado mala calidad de medicamentos.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*