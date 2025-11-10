 Caso Unops: Juzgado suspende audiencia debido a que Salud dejó acuerdo sin vigencia
Caso Unops: Juzgado suspende audiencia debido a que Salud dejó acuerdo sin vigencia

Dicho Juzgado había decretado decretado las medidas cautelares de no pago y ordenó el congelamiento de fondos.

La FECI dirigió 10 inspecciones oculares y 8 diligencias de allanamiento en el Ministerio de Salud. , Foto MP
El Juzgado de Extinción de Dominio suspendió este lunes 10 de noviembre la audiencia para ratificar las medidas cautelares decretadas dentro del conocido como "Unops: Corrupción Presidencial", debido a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dejó sin vigencia el acuerdo suscrito.

El pasado 27 de octubre se informó que dicho Juzgado decretó medidas cautelares de no pago y ordenó el congelamiento de fondos en el marco del seguimiento que se da por dicho caso.

Según el Ministerio Público, la cantidad es de 912,298,899.00 dólares estadounidenses, que corresponde al saldo pendiente de pago del proyecto "Mejora del acceso a la salud por medio de alternativas para el aprovisionamiento de medicamentos, tecnología médica y otros insumos de la Red Pública de Salud en Guatemala", financiado con recursos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Caso Unops

El Ministerio Público presentó recientemente el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Según indicó, en abril de 2024 se denunció que, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de mandatario, Arévalo se ha beneficiado del apoyo de distintas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea.

En ese contexto, se investigan supuestas anomalías en el marco de la firma del convenio entre Unops y la cartera de Salud, pues además de que, según la FECI, no se contó con el aval del Congreso, se han detectado mala calidad de medicamentos.

Caso Usac: Ramón Cadena es enviado a Mariscal Zavala

El abogado Cadena, a quien el MP señala de cuatro delitos, se presentó voluntariamente ante la justicia y permanecerá en prisión provisional mientras se dilucida su situación legal.

Con información de Angel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

