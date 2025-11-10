Caso Usac: Ramón Cadena es enviado a Mariscal Zavala

El abogado Ramón Cadena, vinculado al caso "Toma de la USAC: Botín Político", se presentó este lunes 10 de noviembre a la Torre de Tribunales para ponerse a disposición del Juzgado Décimo Penal con el fin de esclarecer su situación legal.
En horas de la mañana, el profesional del derecho fue detenido por las fuerzas de seguridad en esa sede de justicia, en la Ciudad de Guatemala, debido a que el Ministerio Público (MP) lo vincula con supuestas irregularidades que se habrían dado en 2023 en el marco de protestas estudiantiles en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
"Yo me presenté, precisamente a este juzgado para que me detuvieran, y forzar a la jueza que me escuchara. Porque lo que está pasando es que este es un derecho de toda la gente, no solo mío, sino de todos los ciudadanos, presentarse ante un juez independiente, imparcial y competente, así dice el Pacto de Derechos Civiles y Políticos", expresó.