Edmar Arriola: Proceso penal en caso Toma Usac

El Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió ligar a proceso a Edmar Arriola, señalado dentro del caso conocido como "Toma de la Usac: Botín político", en el que se investigan supuestas anomalías relacionadas con protestas estudiantiles desarrolladas en 2022.
El estudiante compareció ayer en horas de la tarde ante el referido órgano jurisdiccional, después de que en una ocasión había sido suspendida la audiencia de primera declaración por temas relacionados con su salud, ya que padece hepatitis "A" y se mencionaba la posibilidad de contagio a otras personas.
Tras descartarse riesgos para los demás presentes, la audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada. Se inició en horas de la tarde y se extendió hasta la noche. Durante la misma, la fiscalía presentó los argumentos e indicios con los que buscaba respaldar los señalamientos contra esta persona.
También la defensa expuso los planteamientos respectivos para buscar que se dictara la falta de mérito por los cuatro delitos que se le atribuían.
Luego de analizar el expediente, el juez Víctor Cruz resolvió dictar auto de procesamiento contra Arriola por usurpación agravada y depredación de bienes culturales. Además, señaló falta de mérito por cargos de sedición y asociación ilícita.
Medidas sustitutivas
El juez Cruz le otorgó medidas sustitutivas a Arriola, por lo que podría recuperar su libertad y seguir su proceso bajo esas condiciones. La resolución incluyó:
- Arresto domiciliario.
- Arraigo.
- Prohibición de hablar con testigos o coimputados en el caso.
- Obligación de presentarse cada mes al Ministerio Público para cumplir con el control biométrico (colocar su huella para registro).
- Caución económica de Q10 mil.
Caso contra Arriola
Arriola fue capturado el pasado 26 de septiembre por presuntamente ser parte de una manifestación en 2022 contra de la elección del rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Wálter Mazariegos.
Mazariegos se proclamó como rector en unas controvertidas elecciones, criticadas por la falta de transparencia, de acuerdo a expertos en el tema.
De acuerdo con el Ministerio Público, el estudiante de derecho actuó con otras personas y cometió acciones ilícitas en contra de la Usac, lo que causó deterioro y transformación del inmueble por el monto de Q90 millones.
Tras permanecer tras las rejas, Arriola dijo que había pasado "días malos por estar encerrado" y presentando problemas de salud derivado de la hepatitis. También señaló que esperaba una "resolución favorable", apegada a derecho.
Por el caso en contra de Arriola han sido detenidas al menos 20 personas, entre abogados, catedráticos y estudiantes, desde 2024, en un proceso judicial criticado por diversas organizaciones sociales que lo han catalogado como una "persecución judicial" por parte del MP.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7