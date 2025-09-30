Estudiante de Usac en Mariscal Zavala: Situación legal

El Juzgado Décimo Penal programó para el jueves 2 de octubre la audiencia de primera declaración del estudiante Edmar Arriola, vinculado al caso "Toma de la USAC: Botín Político". En esta fase se definirá si enfrentará o no proceso penal.
Mientras espera el inicio de su audiencia, Arriola fue traslado a guardar prisión de manera provisional a la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala.
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación informó el pasado fin de semana que coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión del sindicado, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace 1 año y 10 meses.
Esta persona contaba con orden de aprehensión vigente emitida por el Juzgado Décimo Pluripersonal "A" de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los delitos los cometió en contra de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), lo que causó deterioro y transformación del inmueble por el monto de Q90 millones.
* Le puede interesar:
Caso Usac
El caso "Toma de la USAC: Botín Político" fue presentado por el MP en noviembre de 2023 y surgió en seguimiento a una denuncia presentada por parte de las autoridades universitarias. Esto se dio luego de que fueron entregadas las instalaciones de la Usac tras un año de permanecer tomadas en el marco de las protestas contra la elección de Walter Mazariegos como rector.
A pesar de que se conocía que se trataba de acciones de parte de grupos de estudiantes que se extendieron a distintas sedes del país, basadas en señalamientos de posible fraude para llevar a Mazariegos al poder, el MP señaló que los medios de investigación muestran otro escenario, supuestamente relacionado con la política.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7