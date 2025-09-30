 Muerte de menor en Quetzaltenango: dos detenidos
Nacionales

Investigación desmiente versión de accidente: pareja es señalada de dar muerte a una niña

Inicialmente se reportó que la víctima había sufrido una caída accidental; sin embargo, se determinó que el caso correspondía a un homicidio.

Compartir:
., Ministerio Público
. / FOTO: Ministerio Público

Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 30 de septiembre, a dos personas implicadas en el crimen contra una niña de dos años ocurrido en un sector del departamento de Quetzaltenango. El caso con el que se les vincula está bajo investigación por parte de personal del Ministerio Público (MP).

El ente investigador dio a conocer que esta mañana se llevaron a cabo diligencias de allanamiento en un inmueble de la referida localidad, las cuales estuvieron a cargo de personal de la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, Región VIII, y la Policía Nacional Civil (PNC).

Como resultado de estas acciones se logró la aprehensión de Jonathan Alexis Joachín Méndez, de 30 años, señalado del delito de femicidio, y Débora Aracely Mejía Díaz, de 23, por el delito de homicidio. Además, fueron secuestrados varios indicios que fortalecerán la investigación que se desarrolla.

Muerte había sido reportada como una caída

De acuerdo con la información compartida, el 2 de junio de 2025 el personal de la Cruz Roja Guatemalteca fue requerido para brindar atención a una menor que supuestamente había sufrido una caída en las gradas de su residencia ubicada en la 1ª calle, zona 1 de Quetzaltenango. Al llegar al lugar, se estableció que ya no presentaba signos vitales.

"Durante el levantamiento del cadáver, el progenitor de la víctima se negó a entregarlo, por lo que, con la intervención de las autoridades, se procedió al procesamiento del escenario criminal", explicó el Departamento de Información y Prensa del MP.

Agregó que las indagaciones determinaron que la muerte fue producto de un hecho doloso.

Al respecto, la PNC añadió que un dictamen médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y las pesquisas desarrolladas permitieron establecer que Joachín y Mejía, padre y madrastra de la víctima, respectivamente, habrían agredido físicamente a la niña hasta causarle la muerte.

En Portada

MP busca un presupuesto más robusto para 2026; Porras explica planificación ante diputadost
Nacionales

MP busca un presupuesto "más robusto" para 2026; Porras explica planificación ante diputados

11:59 AM, Sep 30
Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almatyt
Deportes

Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almaty

12:40 PM, Sep 30
Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legalt
Nacionales

Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legal

10:35 AM, Sep 30
Onda del este genera lluvias en gran parte del paíst
Nacionales

Onda del este genera lluvias en gran parte del país

08:23 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos