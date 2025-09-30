Muerte de menor en Quetzaltenango: dos detenidos

Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 30 de septiembre, a dos personas implicadas en el crimen contra una niña de dos años ocurrido en un sector del departamento de Quetzaltenango. El caso con el que se les vincula está bajo investigación por parte de personal del Ministerio Público (MP).
El ente investigador dio a conocer que esta mañana se llevaron a cabo diligencias de allanamiento en un inmueble de la referida localidad, las cuales estuvieron a cargo de personal de la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, Región VIII, y la Policía Nacional Civil (PNC).
Como resultado de estas acciones se logró la aprehensión de Jonathan Alexis Joachín Méndez, de 30 años, señalado del delito de femicidio, y Débora Aracely Mejía Díaz, de 23, por el delito de homicidio. Además, fueron secuestrados varios indicios que fortalecerán la investigación que se desarrolla.
Muerte había sido reportada como una caída
De acuerdo con la información compartida, el 2 de junio de 2025 el personal de la Cruz Roja Guatemalteca fue requerido para brindar atención a una menor que supuestamente había sufrido una caída en las gradas de su residencia ubicada en la 1ª calle, zona 1 de Quetzaltenango. Al llegar al lugar, se estableció que ya no presentaba signos vitales.
"Durante el levantamiento del cadáver, el progenitor de la víctima se negó a entregarlo, por lo que, con la intervención de las autoridades, se procedió al procesamiento del escenario criminal", explicó el Departamento de Información y Prensa del MP.
Agregó que las indagaciones determinaron que la muerte fue producto de un hecho doloso.
Al respecto, la PNC añadió que un dictamen médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y las pesquisas desarrolladas permitieron establecer que Joachín y Mejía, padre y madrastra de la víctima, respectivamente, habrían agredido físicamente a la niña hasta causarle la muerte.