Discusión terminó de forma trágica en San Miguel Petapa

Lo que comenzó como una acalorada discusión de pareja en el interior de un vehículo terminó de la peor manera el martes 11 de noviembre, en la colonia El Frutal, municipio de San Miguel Petapa.
Vecinos del sector relataron que la pareja llevaba varios minutos discutiendo cuando, de pronto, se escuchó una fuerte detonación. Al salir a ver qué ocurría, encontraron el automóvil detenido y, en su interior, el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años.
La escena generó alarma en la zona, mientras testigos alertaban a los cuerpos de socorro y a la Policía Nacional Civil (PNC). Según los primeros reportes, la mujer que acompañaba al fallecido permanecía dentro del vehículo con evidentes signos de nerviosismo.
Detienen a alias "La Ruby"
Minutos después, agentes de la PNC confirmaron su detención. Se trataba de Elena Morales, de 48 años, conocida por el alias de "La Ruby". Durante la inspección, los investigadores localizaron un revólver que portaba de manera ilegal, el cual habría sido utilizado para realizar el disparo que acabó con la vida del hombre.
Lo que inicialmente parecía una tragedia pasional dio un giro inesperado cuando las autoridades identificaron a Morales. La mujer posee múltiples tatuajes alusivos a la pandilla del Barrio 18 y cuenta con antecedentes en el extranjero.
De acuerdo con los registros policiales, había sido detenida en Estados Unidos por robo y venta de drogas, y posteriormente deportada a Guatemala tras cumplir su condena.
La PNC informó que "La Ruby" fue puesta nuevamente a disposición de los tribunales para enfrentar cargos por homicidio y portación ilegal de arma de fuego.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar las causas de la discusión y establecer si el crimen está vinculado a actividades de la estructura criminal a la que presuntamente pertenece la detenida.