 Discusión terminó de forma trágica en San Miguel Petapa
Nacionales

Una discusión en un carro terminó de forma trágica en San Miguel Petapa

La PNC descubrió quién era realmente la mujer tras la tragedia en la colonia El Frutal.

Compartir:
Discusión termina en tragedia. , PNC.
Discusión termina en tragedia. / FOTO: PNC.

Lo que comenzó como una acalorada discusión de pareja en el interior de un vehículo terminó de la peor manera el martes 11 de noviembre, en la colonia El Frutal, municipio de San Miguel Petapa.

Vecinos del sector relataron que la pareja llevaba varios minutos discutiendo cuando, de pronto, se escuchó una fuerte detonación. Al salir a ver qué ocurría, encontraron el automóvil detenido y, en su interior, el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años.

La escena generó alarma en la zona, mientras testigos alertaban a los cuerpos de socorro y a la Policía Nacional Civil (PNC). Según los primeros reportes, la mujer que acompañaba al fallecido permanecía dentro del vehículo con evidentes signos de nerviosismo.

Detienen a alias "La Ruby"

Minutos después, agentes de la PNC confirmaron su detención. Se trataba de Elena Morales, de 48 años, conocida por el alias de "La Ruby". Durante la inspección, los investigadores localizaron un revólver que portaba de manera ilegal, el cual habría sido utilizado para realizar el disparo que acabó con la vida del hombre.

Lo que inicialmente parecía una tragedia pasional dio un giro inesperado cuando las autoridades identificaron a Morales. La mujer posee múltiples tatuajes alusivos a la pandilla del Barrio 18 y cuenta con antecedentes en el extranjero.

De acuerdo con los registros policiales, había sido detenida en Estados Unidos por robo y venta de drogas, y posteriormente deportada a Guatemala tras cumplir su condena.

La PNC informó que "La Ruby" fue puesta nuevamente a disposición de los tribunales para enfrentar cargos por homicidio y portación ilegal de arma de fuego.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar las causas de la discusión y establecer si el crimen está vinculado a actividades de la estructura criminal a la que presuntamente pertenece la detenida.

En Portada

OEA pide a Guatemala transparencia y respeto a la autonomía en la elección de altos cargost
Nacionales

OEA pide a Guatemala transparencia y respeto a la autonomía en la elección de altos cargos

06:18 PM, Nov 11
Se oficializa última convocatoria de Guatemala en eliminatoriat
Deportes

Se oficializa última convocatoria de Guatemala en eliminatoria

06:26 PM, Nov 11
Agenda de Guatemala y Panamá previo al duelo del juevest
Deportes

Agenda de Guatemala y Panamá previo al duelo del jueves

09:08 PM, Nov 11
Ministro de Salud explica motivo por el que se suspendió el acuerdo con UNOPSt
Nacionales

Ministro de Salud explica motivo por el que se suspendió el acuerdo con UNOPS

07:06 PM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos