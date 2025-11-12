Ministro de Salud resalta abastecimiento "histórico"

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Joaquín Barnoya, se refirió este miércoles 12 de noviembre a la situación del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), después de que se conociera su suspensión y que el Ministerio Público (MP) revelara una investigación relacionada con supuestas anomalías que se habrían detectado en el marco del mismo.
En entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el funcionario explicó que el memorándum de entendimiento firmado entre esa oficina de la ONU y la cartera a su cargo se suspendió el 1 de julio derivado de un análisis para responder a las necesidades del MSPAS, enfocadas específicamente en fortalecer las redes integradas de servicios de salud.
"Estas redes se venían trabajando en la territorialización de los servicios. El 7 de octubre se realizó la presentación de las redes y recién la semana pasada se publicaron en el diario oficial. Dada esa restructuración es que el convenio debe responder a estas brechas y necesidades del Ministerio. A eso, hay que agregar que necesitamos enfocarnos en medicamentos de alto costo, sobre todo para enfermedades crónicas", explicó.
Agregó que, posteriormente, el convenio se cerró definitivamente el 17 de octubre por mutuo acuerdo y se empezaron los procesos administrativos del caso.
Con respecto a las razones por las cuales no se dio a conocer públicamente el tema desde que se comenzó la suspensión, Barnoya indicó que consisten en acciones administrativas que se desarrollan.
Además, señaló que para ese momento desconocían del caso investigado por el Ministerio Público (MP), pero al enterarse les notificaron, desde el 30 de octubre, al ente investigador, a la Contraloría General de Cuentas y otras entidades sobre la suspensión y finalización del memorándum.
Impacto en el abastecimiento
Al referirse a la situación de la red pública de salud, el ministro indicó que hacer énfasis que hay varios mecanismos para abastecer el sistema de salud y Unops es uno de ellos. "Con o sin Unops, hemos mantenido un abastecimiento histórico, en promedio por arriba del 90% en hospitales y en las redes del sistema de salud", expuso.
"Obviamente, lo que se busca es crear caos. Siguen los ataques al Ministerio de Salud, pero a pesar de eso, vamos a seguir trabajando para mantener el abastecimiento y cerrar esas brechas de las redes integradas de servicios de salud", agregó.
Asimismo, durante el programa Barnoya fue consultado sobre la calidad de los productos que se adquieren a través del convenio con Unops, pues han surgido comentarios de que podrían no cumplir con las características necesarias para atender a la población guatemalteca.
Aseguró que todos los medicamentos que se compran tienen registro sanitario y el Departamento de Regulación, al que, según sus palabras, se le ha inyectado mucha fuerza para que todos los medicamentos del mercado tengan registro y se garantice su calidad, verifica este tema.
Además, la OPS, Comisca y Unops también tienen los propios mecanismos para garantizar la calidad, así que hay dos maneras para certificar los medicamentos.
"Los genéricos son buenos, son de calidad. La mayor parte de sistemas de salud en el mundo funcionan con medicamentos genéricos", enfatizó.
Nuevo acuerdo con Unops
En cuanto al nuevo acuerdo de cooperación con la Unops en el que el MSPAS trabaja actualmente, el entrevistado indicó que se espera que esté listo lo antes posible, aunque sin mencionar fecha específica.
Asimismo, explicó que lo que contempla este rediseño es un enfoque para abastecer el primer y segundo nivel de atención, que implica centros de atención primaria, Centros de Atención Permanente, centros de servicio materno-infantil, entre otros.
"Lo que se busca es que los hospitales, si bien son importantes, se pueda fortalecer el resto de los niveles de atención con equipo y personal y abastecerlos para que no haya necesidad de que todos terminemos en un hospital, sino que haya mejor capacidad diagnóstica y de resolución en los otros niveles de atención", añadió.
Finalmente, aclaró que el Ministerio de Salud tiene un convenio amparado y aprobado legalmente por el Congreso de la República, en el 2011, y es bajo este que se firmó el memorándum de entendimiento que "está bajo la legalidad y transparencia".