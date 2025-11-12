 OEA se reúne con sector empresarial y autoridades del CANG
Nacionales

OEA se reúne con líderes empresariales y autoridades del Colegio de Abogados

La misión especial da seguimiento a los procesos de elecciones de segundo grado programados para 2026.

Reunión de la misión especial de la OEA con el sector empresarial en Guatemala., OEA
Reunión de la misión especial de la OEA con el sector empresarial en Guatemala. / FOTO: OEA

En el segundo día de trabajo de la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala, sus integrantes sostuvieron una serie de reuniones para abordar temas de la coyuntura nacional, en el marco de los procesos de elección de segundo grado previstos para 2026.

Este miércoles, 11 de noviembre, la misión dialogó con representantes del sector empresarial y gremial. El tema principal fue "promover la participación de perfiles idóneos y honorables" en las elecciones programadas para los próximos meses.

Por aparte, la misión se reunió con la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios, Patricia Gámez, para conocer la participación de ese gremio en las referidas designaciones.

La Misión fue establecida por invitación del Gobierno de Guatemala. Su objetivo es dar seguimiento a los procesos de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Contralor General de Cuentas.

La instancia está integrada por los expertos María Paulina Aguirre Suárez, Marcela Ríos Tobar y Carlos Ayala Corao. 

OEA pide a Guatemala transparencia y respeto a la autonomía

La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala informó sobre sus primeras reuniones con altos funcionarios del país, de cara al inicio de los procesos de elecciones de segundo grado.

De acuerdo con un comunicado difundido ayer por el organismo, la delegación sostuvo encuentros con el presidente Bernardo Arévalo de León y su gabinete, así como con los presidentes del Congreso de la República, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), además de miembros de los plenos de ambas cortes.

Tras las reuniones, la Misión resaltó la "importancia de que durante este proceso se respeten y cumplan todos los plazos constitucionales" y se dé "publicidad a la metodología de evaluación de candidatos, con transparencia y apego a la ley".

Asimismo, el grupo de expertos "invitó a respetar el proceso de postulación y permitir la presentación de candidaturas sin injerencia de actores externos ni intimidaciones".

