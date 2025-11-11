 Razones del MP para no reunirse con misión de la OEA
Nacionales

MP explica razones por las que decidió no reunirse con misión de la OEA

La misión especial de la OEA que observará procesos de elección de distintas autoridades inició sus labores en Guatemala el pasado fin de semana.

Compartir:
Sede del Ministerio Público,
Sede del Ministerio Público / FOTO:

El Ministerio Público (MP) dio a conocer este martes, 11 de noviembre, que decidió no recibir nuevas visitas de delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por considerar que sus informes no reflejan de manera objetiva lo manifestado por la fiscalía en encuentros anteriores.

La información surgió en el marco de la llegada al país de la Misión Especial de la OEA, que verifica el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Esto tomando en cuenta que el ente investigador no aceptó una reunión con los integrantes de esta instancia.

Por medio de redes sociales, el Departamento de Información y Prensa de la institución indicó que en reiteradas ocasiones se ha recibido a representantes del ente regional y se han brindado todos los datos solicitados  "con total apertura y transparencia".

"No obstante, los informes emitidos por dicho organismo no reflejan de manera objetiva lo manifestado, sino que reproducen información tergiversada, sesgada y tendenciosa", detalló.

La oficina agregó que es por esa razón que se ha decidido no recibir nuevas visitas de dicha misión, ya que consideran que es "evidente la falta de objetividad e imparcialidad" en sus pronunciamientos.

Presidentes del Ejecutivo y Legislativo se reúnen con Misión de la OEA

Los integrantes de la misión especial de la OEA que observará las elecciones de autoridades en 2026 en Guatemala sostuvieron reuniones con los presidentes Bernardo Arévalo y Nery Ramos.

Misión de OEA se reúne con autoridades

La misión de la OEA llegó al país el pasado fin de semana. Está conformada por los expertos María Paulina Aguirre Suárez, de Ecuador; Marcela Ríos Tobar, de Chile y Carlos Ayala Corao, de Venezuela, entre otros.

Los delegados ya iniciaron sus labores y tienen previsto sostener reuniones con autoridades gubernamentales, sociedad civil y sector privado. Ayer, dialogaron con las autoridades de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial para abordar una serie de temas sobre la coyuntura nacional.

El presidente Bernardo Arévalo celebró la presencia de la misión y consideró que "demuestra el compromiso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Guatemala". Agregó que su visita se da en un momento en que "actores corruptos intentan socavar la independencia de nuestras instituciones como lo ha hecho recientemente el juez Fredy Orellana y sus cómplices en el Ministerio Público".

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Fuertes vientos y bajas temperaturas se mantienen en gran parte del paíst
Nacionales

Fuertes vientos y bajas temperaturas se mantienen en gran parte del país

01:31 PM, Nov 11
Jamaica y Honduras buscan sellar boleto mundialista t
Deportes

Jamaica y Honduras buscan sellar boleto mundialista

01:04 PM, Nov 11
Reportan fallas en servicio de energía en varios sectores por vientos intensost
Nacionales

Reportan fallas en servicio de energía en varios sectores por vientos intensos

02:05 PM, Nov 11
¿Avanzamos? Guatemala dice presente en el Mundial de Objetos de Ibait
Farándula

¿Avanzamos? Guatemala dice "presente" en el Mundial de Objetos de Ibai

11:50 AM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridEstados UnidosSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos