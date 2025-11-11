Razones del MP para no reunirse con misión de la OEA

El Ministerio Público (MP) dio a conocer este martes, 11 de noviembre, que decidió no recibir nuevas visitas de delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por considerar que sus informes no reflejan de manera objetiva lo manifestado por la fiscalía en encuentros anteriores.
La información surgió en el marco de la llegada al país de la Misión Especial de la OEA, que verifica el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Esto tomando en cuenta que el ente investigador no aceptó una reunión con los integrantes de esta instancia.
Por medio de redes sociales, el Departamento de Información y Prensa de la institución indicó que en reiteradas ocasiones se ha recibido a representantes del ente regional y se han brindado todos los datos solicitados "con total apertura y transparencia".
"No obstante, los informes emitidos por dicho organismo no reflejan de manera objetiva lo manifestado, sino que reproducen información tergiversada, sesgada y tendenciosa", detalló.
La oficina agregó que es por esa razón que se ha decidido no recibir nuevas visitas de dicha misión, ya que consideran que es "evidente la falta de objetividad e imparcialidad" en sus pronunciamientos.
Misión de OEA se reúne con autoridades
La misión de la OEA llegó al país el pasado fin de semana. Está conformada por los expertos María Paulina Aguirre Suárez, de Ecuador; Marcela Ríos Tobar, de Chile y Carlos Ayala Corao, de Venezuela, entre otros.
Los delegados ya iniciaron sus labores y tienen previsto sostener reuniones con autoridades gubernamentales, sociedad civil y sector privado. Ayer, dialogaron con las autoridades de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial para abordar una serie de temas sobre la coyuntura nacional.
El presidente Bernardo Arévalo celebró la presencia de la misión y consideró que "demuestra el compromiso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Guatemala". Agregó que su visita se da en un momento en que "actores corruptos intentan socavar la independencia de nuestras instituciones como lo ha hecho recientemente el juez Fredy Orellana y sus cómplices en el Ministerio Público".
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7