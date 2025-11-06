 Liberan a investigadores retenidos por pobladores en Huehuetenango
Nacionales

Liberan a investigadores retenidos por pobladores en Huehuetenango

El personal de la PNC y del Ministerio Público se dirigía a efectuar diligencias de allanamiento cuando fue retenido en San Ildefonso Ixtahuacán.

Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil realizando allanamientos., archivo: EU
Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil realizando allanamientos. / FOTO: archivo: EU

Un grupo de investigadores del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil fue retenido por pobladores durante la presente semana. Esto ocurrió en el momento en el que se dirigía a realizar diligencias de allanamiento en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, de Huehuetenango.

El departamento de Información y Prensa del MP explicó que el personal de la Agencia Fiscal de la Mujer en esa localidad se dirigió al referido municipio para realizar una diligencia. Al llegar al lugar, fue retenido durante unas horas por pobladores de aquel lugar.

Además, se informó que luego de un proceso de diálogo que se implementó con los comunitarios finalmente se logró la liberación del equipo de investigación.

"La condición física de ellos está bien. No tienen lesiones, no fueron agredidos", detalló la oficina.

Entre el equipo de investigación que fue retenido se encontraba una auxiliar fiscal del MP, personal de Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), un intérprete y agentes de la Policía Nacional Civil, específicamente de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

El incidente se dio el pasado miércoles cuando se dirigían a efectuar diligencias de allanamiento hacia inmuebles ubicados en San Ildefonso Ixtahuacán.

