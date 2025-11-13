 Consejos para llegar al Aeropuerto La Aurora sin retrasos
Nacionales

Pasajeros deben anticipar su llegada al Aeropuerto La Aurora ante posibles retrasos viales

Los cierres viales por el partido Guatemala-Panamá y otras actividades impactan en la circulación para llegar al aeropuerto, por lo que se recomendó salir con tiempo para no perder los vuelos.

Compartir:
Los viajeros podrán disfrutar de un servicio de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional la Aurora hasta 2026., Archivo.
Los viajeros podrán disfrutar de un servicio de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional la Aurora hasta 2026. / FOTO: Archivo.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer que podrían registrarse complicaciones viales en horas de la tarde de este jueves, 13 de noviembre, debido al partido Guatemala - Panamá, por lo cual recomendó a los viajeros tomar en cuenta este detalle para evitar complicaciones.

Por medio de un comunicado, la entidad señaló que las autoridades que regulan el tránsito en la Ciudad de Guatemala han anticipado que podría haber dificultades para movilizarse, principalmente en las zonas 3, 9, 10, 11, 13 y 14, debido a las actividades en los alrededores referentes al encuentro deportivo.

"Si tienes un vuelo programado, te recomendamos salir con buen margen de tiempo para evitar contratiempos. ¡Despega a tiempo!", expresó la entidad.

Además, indicó que se encuentran en temporada alta, por lo que es importante llegar con la documentación en orden para agilizar el paso por los controles aeroportuarios y evitar aglomeraciones.

Emetra anuncia cierres y desvíos viales por el partido entre Guatemala y Panamá

Este jueves 13 de noviembre, Guatemala y Panamá se enfrentarán en el Estadio El Trébol, por lo que Emetra anunció cierres, desvíos y medidas especiales de tránsito.

Emetra anuncia cierres y desvíos viales por el partido entre Guatemala y Panamá

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) informó que desde las 10:00 horas de este jueves, 13 de noviembre, se realizarían cierres de vías en los alrededores del Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como "El Trébol", por lo que recomendó a los conductores tomar rutas alternas.

En el operativo participan 125 agentes de tránsito, quienes están distribuidos estratégicamente para orientar a los automovilistas y peatones. Además, se cuenta con un centro de control que brindará apoyo en todo momento y con vuelos de dron cada hora y media, los cuales permiten monitorear el comportamiento del tráfico en tiempo real.

Entre las medidas adoptadas, los buses que normalmente se estacionan frente a Tropigas —rutas que se dirigen hacia el occidente del país— serán reubicados hacia la zona de El Trébol, adelante del estadio, en dirección a la Calzada Roosevelt.

Asimismo, Emetra solicitó al sector público y privado ajustar los horarios de salida laboral para evitar congestionamientos severos, proponiendo turnos de salida a las 15:00, 16:00 y 16:30 horas. Las ventas ambulantes estarán ubicadas frente a Claro, y la entrada principal al área de circunvalación del estadio será por el sector donde anteriormente se encontraba la Plaza Mariachi.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

EN VIVO | Guatemala 0-2 Panamá: Partido al entretiempo t
Deportes

EN VIVO | Guatemala 0-2 Panamá: Partido al entretiempo

04:50 PM, Nov 13
Luis Fernando Tena definió su once para medirse a Panamá t
Deportes

Luis Fernando Tena definió su once para medirse a Panamá

06:59 PM, Nov 13
Tras el triunfo de Surinam ante El Salvador ¿Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial?t
Deportes

Tras el triunfo de Surinam ante El Salvador ¿Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial?

06:54 PM, Nov 13
GALERÍA. El Trébol le responde a Guatemalat
Nacionales

GALERÍA. El Trébol le responde a Guatemala

07:12 PM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupciónEstados Unidos#64VueltaaGuateMundial 2026Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos