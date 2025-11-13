Consejos para llegar al Aeropuerto La Aurora sin retrasos

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer que podrían registrarse complicaciones viales en horas de la tarde de este jueves, 13 de noviembre, debido al partido Guatemala - Panamá, por lo cual recomendó a los viajeros tomar en cuenta este detalle para evitar complicaciones.
Por medio de un comunicado, la entidad señaló que las autoridades que regulan el tránsito en la Ciudad de Guatemala han anticipado que podría haber dificultades para movilizarse, principalmente en las zonas 3, 9, 10, 11, 13 y 14, debido a las actividades en los alrededores referentes al encuentro deportivo.
"Si tienes un vuelo programado, te recomendamos salir con buen margen de tiempo para evitar contratiempos. ¡Despega a tiempo!", expresó la entidad.
Además, indicó que se encuentran en temporada alta, por lo que es importante llegar con la documentación en orden para agilizar el paso por los controles aeroportuarios y evitar aglomeraciones.
Emetra anuncia cierres y desvíos viales por el partido entre Guatemala y Panamá
La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) informó que desde las 10:00 horas de este jueves, 13 de noviembre, se realizarían cierres de vías en los alrededores del Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como "El Trébol", por lo que recomendó a los conductores tomar rutas alternas.
En el operativo participan 125 agentes de tránsito, quienes están distribuidos estratégicamente para orientar a los automovilistas y peatones. Además, se cuenta con un centro de control que brindará apoyo en todo momento y con vuelos de dron cada hora y media, los cuales permiten monitorear el comportamiento del tráfico en tiempo real.
Entre las medidas adoptadas, los buses que normalmente se estacionan frente a Tropigas —rutas que se dirigen hacia el occidente del país— serán reubicados hacia la zona de El Trébol, adelante del estadio, en dirección a la Calzada Roosevelt.
Asimismo, Emetra solicitó al sector público y privado ajustar los horarios de salida laboral para evitar congestionamientos severos, proponiendo turnos de salida a las 15:00, 16:00 y 16:30 horas. Las ventas ambulantes estarán ubicadas frente a Claro, y la entrada principal al área de circunvalación del estadio será por el sector donde anteriormente se encontraba la Plaza Mariachi.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7