Día Mundial de la Diabetes: Cómo Prevenirla Efectivamente

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha instaurada por la Federación Internacional de Diabetes (IDF) y la Organización Mundial de la Salud para alertar sobre el avance global de esta enfermedad crónica y promover acciones de prevención, detección y tratamiento.
La diabetes afecta actualmente a millones de personas en el mundo y presenta una tendencia creciente, vinculada tanto a factores genéticos como a estilos de vida sedentarios, alimentación desequilibrada y falta de controles periódicos.
Durante una entrevista con la nutricionista Andrea Recinos, nos indicó que el diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones cardiovasculares, renales, visuales y neurológicas.
- ¿Por qué es tan importante detectar la diabetes a tiempo y qué señales de alerta deberían motivar a una persona a realizarse un chequeo médico?
La diabetes nos puede llevar a sufrir otras enfermedades o complicaciones como está la enfermedad renal y enfermedades también en la vista, que eso también puede ocasionar cataratas, pérdida de visión, también cardiovasculares que sería en el corazón o cerebro, por eso es que es importante el monitoreo.
Muchas personas se enteran de que tienen diabetes durante controles de rutina o a partir de síntomas que pueden parecer menores, como cansancio persistente o visión borrosa. También sed excesiva, sudoración, aumento de la frecuencia urinaria y cansancio o debilidad.
- Desde la nutrición, ¿qué hábitos considera clave para prevenir la aparición de la diabetes tipo 2 en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo?
La diabetes se compone de un estilo de vida, entonces si yo no hago ejercicio y me alimento mal, más los antecedentes familiares, puedo llegar a desencadenar diabetes; es primordial siempre hacer ejercicio, tomar agua pura, no agregarle azúcar a los alimentos, por ejemplo al café, que es lo muchos usualmente hacen.
- ¿Qué tan importante es la educación nutricional y médica para empoderar al paciente y ayudarle a tomar mejores decisiones sobre su alimentación y estilo de vida?
Es muy importante la educación nutricional, por eso debemos acudir a un nutricionista no solo cuando tengamos problemas de peso, sino para conocer mis porciones ya que casa persona tiene sus porciones. El problema es que nos alimentamos como creemos o como nos enseñaron.
Aumenta, pero puede detenerse
- En los últimos años se ha hablado del aumento de casos en diabetes en niños y jóvenes, ¿a qué factores se atribuye ese incremento?
A la comida rápida, a que tenemos acceso a comida rápida en el supermercado, por el consumo también de gaseosas los niños no toman agua pura. También la prisa, los papás no les mandan comida saludable en la lonchera, entonces los niños consumen menos frutas y más comida procesada.
- ¿Qué papel juega la familia en el acompañamiento de una persona que tiene diabetes y cómo puede convertirse en un factor positivo en su tratamiento?
La familia creo que juega un papel muy importante, porque la persona que es diagnosticada con diabetes pueden llegar a sentirse solas o depresivas al saber que ya no pueden comer todo lo que quieran, entonces es bien importante que reciban un apoyo de la persona más cercana que ellos tengan, o un amigo, o hasta ayuda psicológica o nutricional en este caso, para que sepan que la diabetes se puede tratar y pueden vivir bien muchos años, lo único es tener apoyo.
- ¿Qué consejo le daría a los pacientes y a sus familias para mantener una alimentación equilibrada y un estilo saludable sin sentir que están a dieta todo el tiempo?
Lo importante es conocer las porciones, no es tenerle miedo a los carbohidratos o a los azúcares, sino yo conocer las porciones que debo consumir, tomar agua pura y ejercicios.