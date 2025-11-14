Capturados en las afueras del estadio El Trébol

La fiesta futbolera que se vivió la tarde y noche del jueves 13 de noviembre en los alrededores del estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, durante el partido entre Guatemala y Panamá por la eliminatoria mundialista de la Concacaf, reunió a miles de aficionados que acudieron para apoyar a la Selección Nacional. A pesar de la eliminación de la Azul y Blanco, el ambiente transcurrió en calma y sin incidentes mayores.
Desde horas de la tarde, la presencia de un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) fue evidente en las inmediaciones del recinto deportivo. El objetivo principal era prevenir cualquier alteración al orden público antes, durante y después del encuentro. Aunque no se registraron disturbios relacionados con el partido, las autoridades sí reportaron dos capturas derivadas de casos ajenos al evento deportivo.
La primera detención ocurrió durante la tarde, cuando agentes identificaron a Erick Estuardo Pérez, de 38 años, quien tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de extorsión. Pérez fue ubicado en los alrededores del estadio y, tras confirmar la orden en su contra, fue consignado y puesto a disposición de los tribunales correspondientes.
Horas más tarde, la institución policial informó de una segunda captura. Esta vez se trató de Kenneth Maravilla, de 29 años, quien fue detenido en la plaza Mariachis, ubicada en la 7a. avenida de la zona 3. Agentes de la comisaría 14 lo identificaron mientras realizaban patrullajes preventivos. Al verificar sus datos, confirmaron que contaba con una orden de captura por extorsión emitida en octubre de este año por un juzgado de Mixco. Además, el detenido registra un antecedente por el mismo delito en 2020.
El despliegue policial en El Trébol
El vocero de la PNC, Edwin Monroy, explicó que el despliegue policial contempló operativos de seguridad y prevención en calles, avenidas, accesos y áreas cercanas al estadio El Trébol. Estas acciones tenían como fin resguardar la integridad de los jugadores, aficionados guatemaltecos y panameños, así como de vecinos y comerciantes del sector.
Mientras se ejecutaban estos operativos, el personal del Núcleo de Reserva de la comisaría 14 mantenía vigilancia en la parte posterior de la plaza Mariachis, donde finalmente fue detenido Maravilla. La PNC reiteró que este tipo de acciones forman parte de los protocolos habituales durante eventos masivos, no sólo para prevenir incidentes relacionados con el fútbol, sino también para localizar a personas con órdenes de aprehensión vigentes y reforzar la seguridad ciudadana.