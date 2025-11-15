Impacto en tránsito por actividades navideñas en la capital

Las actividades comerciales y de celebración en el marco de la temporada navideña han empezado a impactar en la movilidad vehicular en la Ciudad de Guatemala. Principalmente para este sábado 15 de noviembre se prevén complicaciones en el tránsito debido a eventos programados y compras que podrían darse por ser fecha de pago salarial.
Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que desde horas de la mañana esa institución brindó acciones de apoyo para la ubicación de mobiliario y equipo en el perímetro de la plaza El Obelisco, pues hoy se realiza uno de los eventos más grandes de la Ciudad y es la inauguración del Árbol Navideño.
"(Desde aproximadamente mediodía) empiezan a llegar personas que se ubican sobre áreas verdes y posiblemente desde las 04:00 de la tarde se vería lo más intenso en cuanto a peatones", dijo el funcionario.
Además, pidió a los vecinos que tengan mucha precaución al circular por el referido tramo si son ajenos a esta actividad. "Y si usted llega a este evento, por favor, estaciónese en centros comerciales y áreas que están autorizadas para el efecto para evitar cualquier tipo de riesgo o vulnerabilidad dentro del tránsito", expresó.
De acuerdo con el portavoz, durante esta jornada también hay un aumento de las actividades comerciales. Compartió que son cerca de 70 centros comerciales y 23 mercados municipales los que se encuentran activos ofreciendo productos y materiales para poder consumir.
Montejo señaló que a esto se suma el hecho de que es quincena y, por lo tanto, fecha de pago para algunos trabajadores. Por ello, consideró que se prevé mucho movimiento en sectores como:
- Ruta al Atlántico.
- Bulevar Los Próceres.
- Calzada Roosevelt.
- Calzada Atanasio Tzul.
PNC resguarda a ciudadanos
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que se implementó un amplio operativo de seguridad durante la inauguración de un árbol navideño en el Obelisco. Se trata de evento que cada año marca el inicio de la época navideña y reúne a miles de asistentes, por lo que la entidad busca garantizar el orden y la protección de los visitantes.
De acuerdo con la institución, se desplegaron 300 agentes en total. Como parte de las medidas preventivas, se instalaron tres torres de vigilancia estratégicamente ubicadas en los puntos de mayor afluencia. Desde estas plataformas, los equipos de monitoreo podrán supervisar el flujo de personas, detectar incidentes y coordinar acciones de respuesta inmediata.
"El operativo permanecerá activo durante toda la jornada inaugural y se reforzará en las horas de mayor concurrencia", aseguró la PNC.