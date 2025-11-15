Capturan siete tras tiroteo en Huehuetenango

La Policía Nacional Civil (PNC) implementó un operativo en seguimiento de un ataque armado que ocurrió en el departamento de Huehuetenango. Como resultado, fueron detenidas siete personas y se incautaron armas, dinero y droga, entre otros indicios que permitirán avanzar en la investigación del caso.
De acuerdo con la información compartida sobre este hecho, en horas de la tarde del pasado viernes 14 de noviembre ocurrió un enfrentamiento entre dos grupos de personas sobre la 1ª calle, frente a una gasolinera, en la zona 8 de la referida localidad.
Tres personas viajaban en un automóvil tipo sedán de color rojo y cuando circulaban por ese sector, una camioneta les dio alcance y de esta descendieron cuatro personas armadas. En ese momento, se desató un intercambio de disparos. Lo ocurrido quedó captado en videos que circulan en las redes sociales.
Como resultado de este enfrentamiento, los tres tripulantes del automóvil quedaron heridos. Mientras tanto, los responsables se dieron a la fuga con rumbo ignorado.
Las fuerzas de seguridad le dieron seguimiento a este caso y localizaron en el área donde se dio la agresión una serie de indicios, incluidos dos pistolas, una carabina y varias municiones de diferentes calibres.
Búsqueda permite ubicar a presuntos agresores
La PNC implementó el protocolo de búsqueda e intervención en el perímetro de donde se originó el ataque armado. Durante los recorridos de las unidades policiales, finalmente fueron localizados dos de los sospechosos. Estaban en un parqueo del Hospital Regional de Huehuetenango, en la zona 10 de ese departamento.
Los individuos, quienes se conducían abordo de un vehículo tipo jeep, fueron detenidos y se les incautó dos pistolas, tres tolvas para fusil, un paquete de cocaína y 2 mil 740 dólares.
"Según la investigación preliminar, estas dos personas llegaron al lugar donde se originó el ataque armado, sustrayendo del vehículo donde se conducían las tres personas heridas, el paquete de cocaína y las tolvas, luego se retiraron del lugar, siendo capturados momentos después en el parqueo del nosocomio", explicó un portavoz policial.
Agregó que, en seguimiento a las características de los responsables, posteriormente fueron ubicados y capturados dos hombres de 19 y 47 años de edad, quienes se conducían a bordo de una motocicleta. A ellos se les decomisó dos armas de fuego, de la cual portaban la documentación respectiva.
Vehículo bajo resguardo
De acuerdo con la PNC, diferentes unidades trabajaron en seguimiento de este caso. En el marco de las diligencias implementadas fue ubicada otra camioneta que podría estar vinculada con este ataque armado.
El vehículo permanece en el interior de un domicilio en el residencial Villa Las Luces, zona 11 de Huehuetenango, rodeada y custodiada por los policías, mientras se gestiona la orden de allanamiento.