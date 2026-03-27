 Difunden video de mortal accidente en la ruta Interamericana
Nacionales

Difunden video de mortal accidente en la ruta Interamericana

Video muestra el instante exacto del mortal choque frontal en la ruta Interamericana.

Compartir:
Accidente en ruta Interamericana., Bomberos Municipales Departamentales.
Accidente en ruta Interamericana. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Un video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales muestra el momento exacto del mortal accidente de tránsito ocurrido la madrugada del jueves 26 de marzo en el kilómetro 40.5 de la ruta Interamericana, con dirección hacia occidente. Las imágenes han generado consternación entre usuarios por la forma en que se produjo el impacto.

De acuerdo con los registros, el percance se registró cuando un picop que circulaba en sentido contrario en una curva colisionó de frente contra un camión de carga que transitaba por su carril. El choque fue violento y dejó el vehículo liviano completamente destruido, mientras que el transporte pesado quedó atravesado sobre la carretera.

Identifican a la víctima mortal 

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Sumpango, Santo Domingo Xenacoj, El Tejar y de la sede Central, quienes trabajaron de forma coordinada para atender la emergencia y asegurar el área, debido al riesgo que representaba el siniestro para otros conductores que transitaban por el sector.

Según el reporte de los socorristas, en el interior del picop fue localizada una persona sin vida, quien quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo. Para la recuperación del cuerpo, los rescatistas utilizaron equipo especializado de extricación vehicular, lo que permitió liberar a la víctima tras varios minutos de labores.

La persona fallecida fue identificada como Vicente Rodríguez Medina, de aproximadamente 50 años. Tras concluir las tareas de rescate, los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes para que realizaran las diligencias legales y el levantamiento del cuerpo.

Fallecidos por accidentes de tránsito 

Datos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil revelan que en los primeros dos meses de 2026 se han registrado 1 mil 368 percances viales en el país, los cuales han dejado 375 personas fallecidas y 1 mil 356 heridas. Estas cifras reflejan la gravedad de los accidentes en las carreteras y reavivan el llamado de las autoridades a respetar las normas de tránsito y conducir con precaución, especialmente en tramos de alta peligrosidad como curvas y carreteras de alta velocidad.

Accidente en ruta Interamericana: una persona fallecida

El cuerpo de la víctima fue rescatado con equipo hidráulico.

En Portada

Desvíos viales y cambios en rutas de buses por Huelga de Dolores 2026t
Nacionales

Desvíos viales y cambios en rutas de buses por Huelga de Dolores 2026

07:18 AM, Mar 27
Registro de Ciudadanos oficializa cancelación del partido Semillat
Nacionales

Registro de Ciudadanos oficializa cancelación del partido Semilla

06:25 AM, Mar 27
Difunden video de mortal accidente en la ruta Interamericanat
Nacionales

Difunden video de mortal accidente en la ruta Interamericana

08:50 AM, Mar 27
Bolivia vibra entre pantallas gigantes y festejos por el triunfo de la Verdet
Deportes

Bolivia vibra entre pantallas gigantes y festejos por el triunfo de la "Verde"

09:00 AM, Mar 27
Salomón Rondón alcanza los 50 goles con Venezuela t
Deportes

Salomón Rondón alcanza los 50 goles con Venezuela

08:16 AM, Mar 27

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026IránEstados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpIsrael
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos