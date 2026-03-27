Difunden video de mortal accidente en la ruta Interamericana

Un video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales muestra el momento exacto del mortal accidente de tránsito ocurrido la madrugada del jueves 26 de marzo en el kilómetro 40.5 de la ruta Interamericana, con dirección hacia occidente. Las imágenes han generado consternación entre usuarios por la forma en que se produjo el impacto.
De acuerdo con los registros, el percance se registró cuando un picop que circulaba en sentido contrario en una curva colisionó de frente contra un camión de carga que transitaba por su carril. El choque fue violento y dejó el vehículo liviano completamente destruido, mientras que el transporte pesado quedó atravesado sobre la carretera.
Identifican a la víctima mortal
Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Sumpango, Santo Domingo Xenacoj, El Tejar y de la sede Central, quienes trabajaron de forma coordinada para atender la emergencia y asegurar el área, debido al riesgo que representaba el siniestro para otros conductores que transitaban por el sector.
Según el reporte de los socorristas, en el interior del picop fue localizada una persona sin vida, quien quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo. Para la recuperación del cuerpo, los rescatistas utilizaron equipo especializado de extricación vehicular, lo que permitió liberar a la víctima tras varios minutos de labores.
La persona fallecida fue identificada como Vicente Rodríguez Medina, de aproximadamente 50 años. Tras concluir las tareas de rescate, los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes para que realizaran las diligencias legales y el levantamiento del cuerpo.
Fallecidos por accidentes de tránsito
Datos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil revelan que en los primeros dos meses de 2026 se han registrado 1 mil 368 percances viales en el país, los cuales han dejado 375 personas fallecidas y 1 mil 356 heridas. Estas cifras reflejan la gravedad de los accidentes en las carreteras y reavivan el llamado de las autoridades a respetar las normas de tránsito y conducir con precaución, especialmente en tramos de alta peligrosidad como curvas y carreteras de alta velocidad.