Dos muertos y dos heridos en recientes ataques armados

Durante la noche del viernes 14 y la madrugada de este sábado 15 de noviembre se registraron ataques armados en diferentes sectores, incluidos Mixco y Villa Canales, los cuales dejaron como saldo dos personas heridas y dos fallecidas.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico ocurrió un hecho de violencia. Dos hombres fueron atacados a balazos y uno de ellos fue declarado fallecido en el lugar. La víctima mortal no fue identificada, solo se estableció que tenía aproximadamente 20 años de edad.
Mientras tanto, los socorristas trasladaron a un hombre, de aproximadamente 25 años, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19 debido a que presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.
Otro incidente de las últimas horas ocurrió en la calzada San Juan y 2ª avenida de la zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala, donde ese mismo cuerpo de socorro localizó a dos personas heridas.
Los pacientes fueron trasladados hacia el IGSS y el hospital Roosevelt. Se indicó que ambos son hombres, de 18 y 21 años respectivamente, pero no fueron identificados.
Por aparte, un hombre murió luego de que fuera atacado por personas desconocidas en el interior de un local comercial ubicado en la 4ª avenida y 4ª calle de la zona 2 de la aldea Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a los puntos mencionados con el fin de recabar evidencias e iniciar con las investigaciones respectivas de cada caso para poder identificar a los responsables de estos ataques.
Violencia en Guatemala
De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la PNC y del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de 2025 se registraron en Guatemala 2 mil 154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período en 2024.
Según los registros de incidentes de la Policía, en 2025 ha habido un repunte de muertes violentas comparadas con los mismos meses de 2024. Mayo fue el más violento con 304 asesinatos, seguido por agosto con 283 y marzo con 275.