 Rechazan retirar inmunidad a juez que modificó medidas a magistrados del TSE
Nacionales

Rechazan retirar inmunidad a juez que modificó medidas a magistrados del TSE

El Ministerio Público buscaba investigar al juez Erick García por beneficiar a los magistrados señalados en el caso TREP.

El juez Erick García Alvarado durante una audiencia., Omar Solís/Emisoras Unidas
El juez Erick García Alvarado durante una audiencia. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la solicitud de retiro del derecho de antejuicio planteada en contra del juez Erick García, a quien el Ministerio Público (MP) buscaba investigar por haber beneficiado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) procesados dentro del caso TREP con la modificación de medidas sustitutivas.

Según la información compartida, los magistrados de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ consideraron que no había elementos para retirarle la inmunidad al togado, así que seguirá gozando de inmunidad.

El ente investigador planteó la acción por considerar que el togado pudo haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la constitución y prevaricato.

Esto se derivó de que cuando estuvo asignado al Juzgado Segundo Penal supuestamente se extralimitó en sus funciones al modificar las medidas sustitutivas de las que gozaban los magistrados electorales. Su resolución permitió que los cuatro integrantes titulares del pleno del TSE pudieran retomar su cargo durante un breve período. También que el magistrado Gabriel Aguilera tomara posesión en la presidencia del órgano electoral.

