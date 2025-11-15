 Mujer fallece tras impacto de neumático desprendido
Nacionales

Mujer muere tras ser impactada por neumático desprendido de un tráiler

El hecho que cobró una vida ocurrió en la aldea El Rodeo, Santa Catarina Mita, Jutiapa.

Mujer muere en Jutiapa tras ser impactada por neumático desprendido de un tráiler.,
Mujer muere en Jutiapa tras ser impactada por neumático desprendido de un tráiler. / FOTO:

Un incidente se registró este sábado, 15 de noviembre, en la aldea El Rodeo, Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, donde una mujer perdió la vida luego de ser impactada por un neumático que se desprendió de un vehículo de transporte pesado.

El hecho ocurrió aproximadamente al mediodía, cuando la víctima se encontraba en el área y fue sorprendida por la llanta que salió proyectada a gran velocidad y le causó graves heridas.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Municipales Departamentales, elementos a bordo de las unidades RD-70 y RD-18 llegaron al lugar tras recibir el reporte sobre esta emergencia.

Al evaluar a la mujer, los técnicos en urgencias médicas constataron que ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones que sufrió. Los equipos de socorro procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

El hecho generó conmoción entre los residentes de la comunidad. Hasta el momento, se desconocen las causas y corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias en que el neumático se desprendió.

