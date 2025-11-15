 EE. UU. y Guatemala: Acuerdo comercial tras inversión
Nacionales

EE.UU. firmará un acuerdo comercial con Guatemala tras la inversión de una compañía cervecera

La empresa guatemalteca adquirió una compañía que produce bebidas icónicas y da empleo a miles de personas en seis fábricas estadounidenses.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau., de archivo: EFE
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. / FOTO: de archivo: EFE

Estados Unidos anunció un marco para un nuevo acuerdo comercial con Guatemala que, según fuentes oficiales, se vio impulsado por negociaciones que incluyeron a una destacada cervecería guatemalteca, considerada clave para destrabar avances en temas de acceso al mercado y certificaciones.

El vicecanciller, Christopher Landau, reveló que la firma guatemalteca Castillo Hermanos, dueña de la firma cervecera más importante del país centroamericano, adquirió Harvest Hill Beverage Co., que "produce bebidas icónicas y da empleo a miles de personas en seis fábricas estadounidenses", por 1.400 millones de dólares.

El Gobierno estadounidense enmarcó este acercamiento dentro de un esfuerzo mayor para "profundizar una relación económica más recíproca".

Guatemala anuncia “acuerdo histórico” con EE. UU. para reducir y eliminar aranceles

Según el presidente Bernardo Arévalo, más del 70% de productos que exporta Guatemala tendrán arancel cero.

Más acerca del acuerdo

El acuerdo, que se construye sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR‑CAFTA), vigente desde 2006, contempla que Guatemala elimine o simplifique una serie de barreras no arancelarias que afectan exportaciones estadounidenses.

Según el subsecretario de Estado, la compra de Harvest Hill refleja cómo la inversión extranjera guatemalteca puede "generar empleo y riqueza en Estados Unidos".

Landau recalcó que también sienta un precedente para que otras compañías guatemaltecas participen en el mercado estadounidense bajo las nuevas reglas comerciales.

Además, el acuerdo fue anunciado el pasado viernes, 14 de noviembre, un día después de que Estados Unidos anulara los aranceles recíprocos para países que mantienen buenas relaciones diplomáticas con la Administración del presidente, Donald Trump, entre ellos Guatemala.

En un comunicado conjunto, Estados Unidos y Guatemala se comprometieron a trabajar "en las próximas semanas" para preparar el acuerdo comercial para su firma, algo que confían en que ocurra "pronto".

Las importaciones guatemaltecas -aquellas que EE. UU. no puede producir en abundancia- quedan exentas del arancel del 10 %. Aunque el marco no ofrece detalles precisos, sí menciona explícitamente que determinados productos textiles y de confección estarán exentos siempre que cumplan los requisitos del DR‑CAFTA.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó que "más del 70 % de los productos que Guatemala exporta a Estados Unidos quedarán con arancel cero", un dato de vital importancia, ya que EE. UU. es el segundo mayor socio comercial del país centroamericano.

