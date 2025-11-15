Inauguración del Árbol Gallo enciende la época navideña 2025

El ambiente de la Navidad 2025 quedó oficialmente inaugurado este sábado 15 de noviembre en la Plaza de El Obelisco de la Ciudad de Guatemala, donde se encendieron las luces del Árbol Gallo ante miles de asistentes. Previo al conteo regresivo para prender la emoción, los asistentes disfrutaron de la presentación artística del grupo guatemalteco El Tambor de la Tribu.
Durante la tarde de este sábado, cientos de guatemaltecos hicieron fila para ingresar a la citada plaza y ser parte de la fiesta del Árbol Gallo, que este año conmemoró 40 años de tradición.
Los organizadores informaron que además fueron encendidos otros 34 árboles navideños gigantes en los departamentos del país.
En un comunicado, la marca expresó que la inauguración se celebró "en medio de luces, música y alegría".
Cerveza Gallo inauguró el tradicional Festival Árbol Gallo simultáneamente en 34 localidades en todo el país, marcando el inicio oficial de la temporada navideña en Guatemala", destacó la misiva.
El documento añadió que, "este evento, que celebra 40 años de historia, reunió a miles de guatemaltecos que se congregaron en los diferentes árboles para disfrutar del primer encendido del Árbol Gallo, símbolo de unión y celebración familiar".
"Para nosotros, el Festival Árbol Gallo es una manera de agradecer a los guatemaltecos por su preferencia y apoyo durante el año, ofreciendo un espacio para compartir la magia de la Navidad en familia," expresó Ricardo Pontaza, Gerente de Marca Cerveza Gallo.
Este año, el festival llegó a 34 localidades de Guatemala, llevando la magia navideña a lugares emblemáticos como:
- Obelisco,
- Condado Concepción,
- Mixco,
- Amatitlán,
- Chimaltenango,
- Tac Tic,
- Salamá,
- Zacapa,
- Cobán,
- Puerto Barrios,
- Teculután,
- Sanarate,
- Progreso Guastatoya,
- Esquipulas,
- Chiquimula,
- Barberena,
- Santa Lucía,
- Escuintla,
- Jutiapa,
- Jalapa,
- Tiquisate,
- Chiquimulilla,
- Nueva Santa Rosa,
- Quetzaltenango,
- Mazatenango,
- Coatepeque,
- Malacatán,
- San Marcos,
- Sololá,
- Quiché,
- Huehuetenango,
- Retalhuleu.
En el comunicado, Cerveza Gallo informó que "este año se incorporan dos lugares más: Antigua Guatemala y San Agustín Acasaguatlán".
Horarios diarios en el Árbol Gallo
"Posterior a la inauguración, cada uno de estos árboles se encenderán todos los días de 17:30 a 24:00 horas hasta el 6 de enero del 2026, convirtiéndose así en un punto de encuentro donde familias y amigos pueden disfrutar de una experiencia accesible y gratuita", explicaron.
La tecnología de iluminación avanzada está presente en cada árbol Gallo, permitiendo que se iluminen al ritmo de música navideña en un espectáculo sincronizado que asombró al público.
La marca indicó que "esta innovadora iluminación, estrenada en el Obelisco en 2023, ha transformado los festivales en un espectáculo visual inolvidable. Además, para celebrar estos 40 años, se vivió una experiencia única con un show de nieve, luces y lásers que deslumbraron a los visitantes".
"En la Ciudad de Guatemala, adornos iluminan la Avenida de la Reforma y la Avenida Las Américas, y se suman 9 figuras más para que los visitantes disfrutan de un paisaje navideño único, además de decoraciones en las principales calles cercanas al Árbol Gallo", finalizaron.